Североамериканское командование воздушно-космической обороны Аляски (NORAD) перехватило два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H, которые вошли и действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Два истребителя F-16 ВВС США перехватили российский самолет, который оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады, сообщает командование NORAD.

“Недавняя активность России в североамериканской ПВО не рассматривается как угроза и не рассматривается как провокационная. NORAD отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону ПВО. NORAD регулярно отслеживает движение иностранных самолетов и при необходимости сопровождает их из зоны покрытия ПВО”, – говорится в опубликованном пресс-релизе.

NORAD использует многоуровневую защитную сеть из спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей для отслеживания и идентификации самолетов и информирования о соответствующих действий.

“Мы по-прежнему готовы использовать ряд вариантов ответа в защиту суверенитета Северной Америки и Арктики”, – заявило военное командование США.