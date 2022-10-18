Пентагон: удары по гражданской инфраструктуре свидетельствуют о банкротстве российской стратегии

Военный чиновник заявил, что Украина имеет преимущество перед Россией – коалицию сторонников, желающих ей помочь, сообщает VOA.

Российские неизбирательные удары по Украине являются признаком банкротства российской стратегии, заявил высокопоставленный военный чиновник Пентагона.

Российские силы используют целый ряд ракет и иранские ударные беспилотники для нанесения ударов по городам Украины.

«По нашим оценкам, Россия намеренно нанесла удары по гражданской инфраструктуре и невоенным объектам с целью причинить ненужный вред гражданскому населению и попытаться посеять ужас среди украинского населения», – заявил чиновник на условиях анонимности.

По словам чиновника, контрнаступление Украины продолжается.

«Хотя борьба остается динамичной, за последние сутки или около того, не произошло значительных территориальных сдвигов, – сказал он. – Украинские и российские силы продолжают наносить артиллерийские удары друг по другу, при этом Украина закрепляет свои предыдущие успехи».

Российские силы пытаются вести наступление в центральной части Донбасса, но украинские силы, в основном, продолжают удерживать линию фронта.

«На Херсонском фронте мы продолжаем видеть целенаправленные и выверенные операции украинской стороны по продвижению вперед, – сказал чиновник. – У нас нет больших новостей в плане отвоеванных территорий».

По словам чиновника, поступают сообщения о появлении мобилизованных российских солдат на территории Украины, но на данный момент нет никаких признаков крупных передвижений войск.

Чиновник заявил, что международное сообщество полностью поддерживает Украину.

«Украина не осталась одна, за ней, по сути, стоит весь мир, почти 50 государств поддерживают ее, – сказал он. – Все оказывают ту или иную поддержку, предоставляют то, что могут. Кроме того, вы знаете, что недавно в Бельгии состоялась заседание руководителей национальных ведомств по вооружениям, которые обсуждали не только то, как они могут поддерживать свою собственную боеготовность и свои собственные запасы, но также и то, как мы можем использовать наши оборонные промышленные базы и наши ноу-хау для поддержки этой борьбы в долгосрочной перспективе».

Эта коалиция желающих помочь – стратегическое преимущество, которого нет у России, заявил чиновник. Украина располагает глобальной сетью, объединившей усилия для поддержки этой страны в ее борьбе за возвращение своих территорий.

«Россия в значительной мере изолирована, испытывает серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением и устойчивостью, – сказал чиновник. – Мы уверены в нашей способности поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Сообщается, что Россия отправила в Беларусь от 8 тысяч до 10 тысяч военнослужащих, и чиновник заявил, что НАТО внимательно следит за развитием событий.

«В настоящее время мы не видим признаков, которые побудили бы нас изменить наши взгляды на ситуацию на поле боя, – сказал он. – Что касается перемещений конкретных российских самолетов или систем внутри России, опять же, мы не увидели ничего, что заставило бы нас изменить нашу общую стратегическую расстановку сил или расстановку сил в Европе».