Округ Лос-Анджелес предлагает выход для тех, кому нужен аборт

После решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда округ Лос-Анджелес продолжает обеспечивать доступ к информации и услугам, связанным с репродуктивным здоровьем и абортами, для всех, независимо от иммиграционного статуса или места жительства.

Спикеры, выступающие на специальном брифинге, организованном главным исполнительным офисом округа Лос -Анджелес и EMS, обсудили усилия округа Лос-Анджелес, направленные на то, чтобы оставаться убежищем, где люди могут получить доступ к услугам, и то, как общественные некоммерческие организации работают с округом Лос-Анджелес для защиты репродуктивных прав:

– Шанель Смит, исполнительный директор, LA County Women and Girls Initiative

– Доктор Сьюзи Болдуин, медицинский директор Управления женского здоровья Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

– Сильвия Кастильо, директор по связям с правительством и общественностью, Essential Access Health

– Саша Ночимоу, Access Reproductive Justice

– Ригоберто Рейес, исполнительный директор Управления по делам иммигрантов

Благодаря решению DOBBS от 24 июня Верховный суд США забрал гарантию права на аборт, который он дал 50 лет назад в результате разбирательства Роу против Уэйда. Постановление DOBBS не делает аборт незаконным, но это позволяет отдельным штатам сильно ограничивать его, что многие сразу и сделали.

Но в Калифорнии, в частности, в округе Лос -Анджелес законодатели стремятся защитить репродуктивные права. А в ноябре избиратели Калифорнии могут добавить эти права на Конституцию штата.

В январе этого года, ожидая постановления Верховного суда, руководители округа Лос -Анджелес одобрили пилотную программу «Безопасный доступ к абортам» (“Safe Haven Access to Abortion”), чтобы помочь любому получить необходимую им помощь, независимо от иммиграционного статуса, финансового состояния или законов в других штатах, где они могут проживать.

“Важно, чтобы округ Л.А. был безопасным убежищем для женщин, ищущих услуги по абортам,” – сказала председатель совета директоров округа Холли Митчелл. “Это наш долг, особенно для тех, кто исторически недооценен в черных и коричневых общинах.”

“Независимо от этнической принадлежности, страны происхождения, религии, статуса документации или языков, на которых они говорят, репродуктивное здоровье, включая службы абортов, все еще является законным и доступным в округе Лос -Анджелес,” – сказала Шанель Смит.

Она отметила необходимость увеличения числа работников здравоохранения, чтобы удовлетворить ожидаемый всплеск спроса, поскольку все больше штатов вносят новые ограничения.

“В некоторых штатах лечение от выкидыша теперь запрещено или незаконно. Поэтому нам нужно построить трубопровод людей в округе Лос -Анджелес, которые хотят выполнить эту работ,” – отметила Шанель Смит.

Она также упомянула недавно созданную коалицию адвокатов про-боно, чтобы помочь людям решать потенциальные юридические проблемы, которые в настоящее время рассматриваются рядом штатов как часть новых ограничений, в том числе, возможно, обвинения лиц, которые пересекают границы штата в поисках доступа к абортам.

“План Safe Haven заключается в том, чтобы стать маяком для репродуктивного здоровья и прав в этом штате и в этой стране,” – сказала Сьюзи Болдуин. “У нас есть много доказательств, собранных на протяжении десятилетий, вреда от отказа проведения абортов, когда они в них нуждаются.”

Калифорния, отметила она, объявила себя “репродуктивной свободой”.

“Есть другие места по всей стране, которые также пытаются увеличить доступ к абортам,” – сказала она, сославшись на Орегон.

“Это так важно, чтобы мы создавали эти безопасные места, потому что, когда вы отрицаете доступ к базовой помощи репродуктивного здоровья, это действительно серьезно влияет на физическое здоровье, на психическое здоровье, оставляя людей жить в бедности и для того, чтобы их дети были в бедности,” – заявила Сьюзи Болдуин.

Помимо защиты доступа к абортам, Safe Haven предназначен для того, чтобы помочь людям иметь безопасную беременность и здоровые роды и предотвратить нежелательную беременность.

Болдуин направила людей по ссылке на веб-сайте окружного департамента общественного здравоохранения

“Никому не будет отказано на основе расходов,” – сказала она, отметив, что штат выделил финансирование для возмещения затрат поставщиков за лечение тех, кто не может оплачивать свою медицинскую помощь.

Калифорния является одним из восьми штатов, которые предоставляют свои собственные средства для дополнения своей программы – Medi-Cal – для покрытия затрат на репродуктивное здоровье. Поправка Hyde 1976 года запрещает Medicaid предоставлять такое финансирование для зачисленных в программу, включая федеральных работников и военных.

В то время как многие штаты запрещают компаниям медицинского страхования платить за аборты, Калифорния, напротив, это требует.

“Реальность сегодня, – сказала Сильвия Кастильо из Essential Access Health, – заключается в том, что с тех пор, как Верховный суд отменил Роу против Уэйда в начале этого лета, 21 миллион человек потеряли доступ к абортам».

Саша Ночимоу описала, как в течение 30 лет организация Access Reproductive Justice (1-800 376-4636) помогла людям покрыть расходы на абортами – от самих процедур до транспорта, жилья, ухода за детьми и консультирования.

Округ Лос-Анджелес, в котором проживает 28% населения штата, всегда был его приоритетом, но более трети округов Калифорнии (22 из 58) не имеют поставщиков абортов, в то время как в Лос-Анджелесе их 56, в том числе в больницах.

Поскольку новые ограничения уже действуют по всей стране или предлагаются, например, в соседней Аризоне, провайдеры уже наблюдают рост спроса и ожидают, что он будет расти.

Ригоберто Рейес, директор Управления по делам иммигрантов, признал, что некоторым может быть трудно даже говорить об абортах, и выразил готовность своего офиса поговорить со всеми, кого беспокоит вопрос о том, повлияет ли доступ к правам на аборт на иммиграционный статус.

“Если вы доберетесь до земли Калифорнии, независимо от иммиграционного статуса или чего-то еще, вы сможете получить необходимое медицинское обслуживание в Калифорнии,” — подтвердила Сильвия Кастильо.