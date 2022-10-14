Маск больше не может оплачивать Starlink в Украине

Ещё несколько недель назад Илон Маск был героем, потому что предоставил десятки тысяч терминалов Starlink с доступом к спутниковому интернету. Эти терминалы невозможно переоценить, потому что они, в частности, позволяют ВСУ эффективно координировать военные действия. Сегодня Маск всё же повесил ценник на свою «благотворительность».

Многие думают, что терминалы – это стопроцентная филантропия самого богатого человека в мире. Однако, SpaceX сообщает, что 85% из 20,000 терминалов были полностью или частично оплачены Польшей, США, Великобританией, неправительственными организациями и через краудфандинг. Они же оплачивают 30% доступа к Интернету. SpaceX, конечно, берёт на себя все остальные расходы.

После нашумевшего «плана Маска» о том, как Украине лучше сдаться Путину, бизнесмену абсолютно заслужено надавали тумаков. От случайных блоггеров, как я, до известных общественных деятелей. Официальным представителям Украины нужно было просто достать попкорн и получать удовольствие.

Но они так не умеют. Зеленский решил опуститься (или подняться) до уровня популизма Маска. Он спросил на Твиттере, какой Маск вам больше нравится, который поддерживает Украину или который поддерживает Россию? Кулеба тоже решил поучаствовать, может чуть более дипломатично.

Но профессиональный «дипломат» и бывших посол Украины в Германии Андрей Мельник превзошёл все ожидания. Он недостаточно навредил Украине в Германии. Недостаточно истерил по поводу Нобелевской премии. Не долго думая, он публично послал Маска нах…

Возможно нежелание долгосрочно оплачивать терминалы была главной причиной публикации плана Маска c целью поскорее закончить войну. Сегодня Маск заявил, что украинские терминалы уже обошлись ему в $80 миллионов, обойдутся в $120 миллионов до конца года и $400 миллионов в течение следующих 12 месяцев. SpaceX не сможет продолжать оплачивать терминалы бесконечно. Компания обратилась в Пентагон, чтобы США полностью взяли на себя все расходы.

От себя Маск добавил, что он просто следует рекомендации Мельника. А Зеленский получил ответ на свой вопрос.

Dmitry Abramson