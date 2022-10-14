Ядерной войны не будет, будет бункерная возня

Через несколько недель человеческая цивилизация войдет в конфигурацию “Карибский кризис”, когда лидеры двух стран будут меряться своими ядерными пиписьками.

Пукин через Маска выставил ультиматум: “Если украинцы войдут в Крым – я применю ядерное оружие”.

Позиция Украины в этом вопросе понятна, так что наступление срока ультиматума зависит только от стойкости украинских военных и скорости движения химарсов.

Байден ждал этого ультиматума. Для него это сценарий, который он репетировал последние 40 лет! 40 лет Байден ждал этого момента своей жизни.

Такая же конфигурация возникла в октябре 1962 года, ровно 40 лет назад. Тогда Кеннеди поймал Хрущева за блеф и заставил уйти с Кубы.

Ошибка Хрущева заключалась в том, что он угрожал ядерной войной будучи к этой войне совершенно не готовым. Кеннеди ответил “начинай” и двинул наземную армию на Кубу. Хрущев оказался не готов по-настоящему воевать и потерял все позиции.

Дальше все как в кино: капитан советской подлодки в карибском море отказывается исполнять преступный приказ и сдается американцам (потому что ничего не работает), мировое сообщество уже не покупается на крики “о мирных переговорах”, СССР срочно ретируется с Кубы, чтобы избежать прямого столкновения с американцами, Хрущев теряет свое место генсека, а Европа идет к США за военной поддержкой.

Эту стратегию преподают в американских школах. Она легла в основу военной доктрины израильской армии и концепции “никогда не торговаться с террористами”. Теория игр, на которой построена такая стратегия – это несколько нобелевских лауреатов и прорыв в области квантовой физики.

Пукин был троечником. Он учил историю по старым советским учебникам, где Хрущев победил своим средневековым шантажом. И все советники его. Они не в курсе про квантовую запутанность и выучили только одну стратегию международных отношений:

1. Шантажировать ядерным оружием не подготовившись к ядерной войне

2. Если шантаж не работает, то шантажировать посредников, чтобы они шантажировали всех остальных мирными переговорами, чтобы купить время

3. Если пункт 2 не работает, возвращаемся к пункту 1

На самом деле такая стратегия ведет только к одному исходу (FLS #4):

4. С позором ретироваться и быть съеденным собственными генералами (путч)

Почему ядерный шантаж больше не работает?

Шантаж не пройдет, потому что Байден не боится Пукина и будет помогать Украине в освобождении Крыма и во всем хорошем против всего плохого. Украинцы не отступят и не остановятся, пока не освободят свою страну.

Байден не боится Пукина, потому что ядерный арсенал России успешно развален еще к 2012 году самими американцами по программе горбачово-рейгановского разоружения (о чем они отчитались Байдену в специальном секретном докладе). Тогда американские специалисты “курировали” эти запасы и назвали их “стопкой ржавых ракет”. С тех пор у России не было ни инвестиций нормальных, ни людей новых, ни даже рутинных технических работ, чтобы поддерживать этот арсенал в боевом состоянии. Этот аргумент будет “джокером” Байдена и появится в самый последний момент как “секретные данные ЦРУ”.

Байден знает, что Пукина ждет та же судьба, что и Хрущева. Это проверенная стратегия, потому что так политбюро работает. Для Байдена это будет ачивка “развалил СССР”, которая среди президентов США считается самой крутой.

Все это приводит нас к вопросу:

Способна ли технически Россия применить ядерное оружие?

Похоже что этого оружия у России просто нет или оно не готово к применению с горизонтом в пару лет.

Пукин даже испытание ядерное не может провести, чтобы побряцать оружием. Ядерный запас заржавел. Люди разбежались. Полигоны все дачники застроили.

Байден хорошо знает, в каком состоянии ядерный арсенал России находится, держит это в качестве главного козыря для назревающего нового карибского кризиса.

Для простых людей это означает что ядерной войны не будет, а будет путч, который быстро перерастет в революцию с неминуемым восстановлением конституционного строя и последующим благоденствием.

Набираемся терпения и терпимости. Помогаем тем, кто пострадал и продолжает страдать в процессе развертывания этой истории.

Pavel Cherkashin