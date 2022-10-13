Что Байдену за 20 месяцев удалось сделать, чего Трамп не смог за 4 года

Маловысокопроинформированные трамписты постоянно приписывали Дорогому Лидеру всё хорошее в этом мире и благодарили его за успехи на работе, в семейной и даже в личной жизни в лучших советских традициях. И наоборот, любые проблемы возникали НЕСМОТРЯ на героические усилия товарища Трампа их предотвратить. Виноваты, конечно, были многочисленные враги Дорогого Лидера.

В связи с этим трамписты агрессивно циркулировали длинный список заслуг Трампа. Он был настолько длинный, что ни у кого не было времени проверять и опровергать каждый пункт. На это он и был рассчитан.

Но даже при поверхностном рассмотрении становилось понятно, что если Трампу удалось утром встать с кровати и одеть штаны ширинкой вперёд, то это автоматически попадало в список его побед. Большая часть заслуг, приписываемых Дорогому Лидеру, была рутинная работа Конгресса, которой Трамп или мешал, или на которой, не читая, ставил свою подпись.

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Я не буду мучать читателя тысячами заслуг Байдена. Ниже только самые крупные законопроекты, которые демократический Конгресс принял в координации и под руководством Президента за последние 20 месяцев.

1. The American Rescue Plan (ARP) – $1.9 триллиона долларов на борьбу с КОВИДом после трамповской катастрофы в борьбе с пандемией.

2. The Infrastructure Law – $1.2 триллиона на инвестиции в американскую инфраструктуру. Этот закон был принят при поддержке республиканцев. То, что Трамп не смог сделать за 4 года, Байден добился в первый год.

3. A gun safety bill – первый за последние 30 лет (!) федеральный закон, увеличивающий безопасность доступа к оружию. Закон был принят при поддержке республиканцев.

4. CHIPS – $280 миллиардов инвестиции в производство компьютерных чипов в Америке, чтобы увеличить независимость и конкурентоспособность США в противостоянии с Китаем. Закон был принят с подавляющей двухпартийной поддержкой.

5. The Inflation Reduction Act – $370 миллиардов долларов на борьбу с глобальным потеплением и уменьшение цен на лекарства для пенсионеров.

6. Несколько законопроектов на выделение военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине и европейским союзникам.

В общем, это… проголосовать не забудьте.

Dmitry Abramson