Советник Главы Офиса президента Зеленского – о том, что будет с Украиной без помощи со стороны США

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента в интервью Русской службе «Голоса Америки» объяснил, почему президент Украины Зеленский не выступил перед законодателями по видеосвязи на закрытом брифинге, и что будет с Украиной, если США перестанут отправлять Киеву военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибывает в Вашингтон. На вторник у Владимира Зеленского, как сообщают наши источники, запланирована встреча с сенаторами на Капитолийском холме. После этого Зеленский отправится в Белый дом, где в четвертый раз проведет переговоры с президентом Джо Байденом с момента избрания Зеленского на должность.

21 декабря 2022 года, почти год назад, Зеленский из Вашингтона вернулся в Киев с пакетом помощи на 1 миллиард 850 миллионов долларов, в который впервые на тот момент вошли системы Patriot. С чем вернется сейчас? И договорятся ли законодатели на Капитолийском холме о будущем законопроекта о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год?

На прошлой неделе президент Зеленский должен был выступить по видеосвязи перед законодателями на закрытом брифинге. Но обращение это отменили в тот день, когда сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома выделить 106 млрд долларов в виде чрезвычайной помощи, в которые входит и 61 миллиард на поддержку Украины в войне с Россией. Министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканал Fox News объяснил это тем, что в стране идет война, ход которой нельзя предугадать.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Голосу Америки» рассказал, что такое решение было связано с тем, что президент Украины «не хочет влиять на дискуссию демократов и республиканцев».

«Мы понимаем сложность того процесса, который сегодня происходит в Соединенных Штатах. Это очень острая дискуссия, которая, прежде всего, касается вопросов внутренней политики, миграционной политики в Соединенных Штатах. Президент очень трепетно относится к тому типу отношений, которые сегодня сложились между Украиной и Соединенными Штатами. И не хочет никоим образом влиять на вот этот как раз-таки ключевой вопрос нынешней дискуссии между демократами и республиканцами, не хочет никак это все как-то комментировать или оказаться вдруг в эпицентре этих дискуссий», – заявил Михаил Подоляк.

Советник главы ОПУ заявил, что, на его взгляд, существует определенный консенсус в отношении того, что страны-агрессоры, такие, как Российская Федерация, не должны побеждать в войнах.

Подоляк резюмировал: «Поэтому президент Зеленский постарался максимально корректно себя вести в этой ситуации: “Дискуссию, пожалуйста, продолжайте. Решите для себя, что важно. Пакетное голосование. Найдите точки соприкосновения.

Украина заинтересована в том, чтобы была поддержана позиция Украины».

Теперь президент Зеленский отправится на Капитолийский холм лично, чтобы убедить законодателей в том, чтобы они одобрили запрос Белого дома на продолжение поддержки Украины. Некоторые из республиканцев в нижней палате требуют от администрации Байдена представит четкую стратегию США в отношении войны, которую Россия ведет на территории Украины.

Согласно нашим источникам, администрация Байдена активно ищет компромисс с республиканцами в Конгрессе, чтобы добиться выделения средств до ухода законодателей на рождественские каникулы 14 декабря. Они требуют от Белого дома ужесточения миграционных правил и пограничных мер на американо-мексиканской границе. По информации источников Reuters, администрация рассматривает возможность введения более строгих стандартов для первичного интервью с соискателями политического убежища в США на границе, а также расширения процесса депортации. Также офис Байдена, по словам журналистов агентства, готов рассмотреть возможность введения положения о «безопасной третьей стране». При нем смогут отказывать в убежище тем мигрантам, которые находились на территории безопасных для них третьих стран перед тем, как оказаться в США.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью изданию Defence News заявил, что законодатели сейчас «принимают решение относительно того, будет Киев украинским или российским городом». Он добавил, что разочарован длительными дискуссиями среди республиканцев, которые напрямую затрагивают помощь Украине, сказав: «Мой уровень разочарования от недостатка серьезности со стороны республиканцев обусловлен теми ставками, с которыми мы имеем дело. А ставки заключаются в том, будет ли Украина существовать через 12 месяцев или станет частью России».

Михаил Подоляк заявил, что без помощи со стороны США Украине будет намного сложнее, и ВСУ будут бороться с российской армией до последнего.

«Безусловно, Украине будет очень тяжело. И безусловно, Украина будет все равно продолжать сражаться и отстаивать свое право на свободу. И, несомненно, мы не будем становиться на колени перед Российской Федерацией. Но вопрос стоит шире. Это вопрос стоит даже не в том, что Киев станет чем-то. Киев умрет, но не станет никогда российским городом. Это вопрос о том, готовы ли сегодня и Соединенные Штаты, и вообще демократический лагерь как таковой признать свое поражение в противостоянии с какой-то страной под названием Российская Федерация. Готовы ли проиграть России мы все вместе?» – задается вопросом Подоляк.

Советник главы ОПУ говорит, что, инвестируя в боеспособность и победу Украины, Запад уменьшает шансы появления на планете других конфликтов, спонсором которых является Российская Федерация. В этом он видит прямую взаимосвязь.