В Москве начались аресты военных – разведка Украины

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных, сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

Согласно опубликованной источником информации, движение в центре Москвы перекрыто.

Дополнительно, сообщается, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – так называемой «элиты» Росгвардии. Спецподразделение действует вместе с полицией.

Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно также о многочисленных арестах, задержаниях военных.

Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность, сообщает ГУР.

Некоторые источники сообщают о попытке предотвращения военного переворота. Подтверждения в российских СМИ данной информации пока нет.

В эфире телеканала Freedom советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в РФ разворачивается ожесточенная борьба между ФСБ, ЧВК и Минобороны РФ.

“То, что конфликт между силовиками разными – на лицо, я думаю, что это уже ни у кого не вызывает сомнения. Более того, в какой-то момент потерялась управляемость и в силовых вертикалях. То есть господин Путин потерял контроль над тем, что делают спецслужбы”, – сказал Подоляк.

Говоря о вчерашнем взрыве Крымского моста, Подоляк сказал:

“Фура, автомобиль, якобы повлекший за собой разрушения основные, въезжает с территории Краснодарского края, проходит проверку соответствующих силовиков. Машина принадлежит – юридическая регистрация в РФ. Взрыв, показавший обрушение дорожного полотна, очень странный. Сверху вниз он вряд ли проходил. То есть, была еще какая-то часть возможности заминировать опорную часть моста. Далее последовала синхронизация с топливным эшелоном, который в это время проходил по мосту, и он тоже загорелся. Это все говорит о том, что тщательное понимание логистики этого эксцесса было только в руках российских спецслужб”.