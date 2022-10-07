Байден предупреждает мир о риске “ядерного Армагеддона”

Выступая на мероприятии по сбору средств для Демократического сенаторского комитета в четверг, президент Джо Байден заявил, что риск «Армагеддона» – на самом высоком уровне со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, поскольку российские официальные лица намекают на возможность применения тактического ядерного оружия после массовых неудач в Украине.

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса. У нас есть парень, которого я довольно хорошо знаю, — говоря о российском президенте Владимире Путине, сказал Байден. — Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отступают (в Украине – SlavicSac.com)».

Ранее Белый дом неоднократно заявлял, что предупредил Кремль о том, что решение применить тактическое ядерное оружие в Украине будет «катастрофическим» для России.

«Разговоры России о применении ядерного оружия безответственны, и нет возможности применить его без непредвиденных последствий. Этого не может быть, – прокомментировала слова президента пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. – Если кубинский ракетный кризис чему-то и научил нас, так это ценности снижения ядерных рисков, а не потрясанием этим оружием».

Напомним, что накануне Байден объявил об очередном раунде помощи на военные нужды Украины.

Ранее сообщалось, что треть американцев поддерживают Украину, несмотря на российские угрозы.