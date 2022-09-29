Военный медик и его супруга пытались передать России секретные данные

Майору армии США, военврачу из Мэриленда, которому предъявлено федеральное обвинение в предположительном предоставлении конфиденциальной медицинской информации представителю России для оказания помощи РФ в связи с конфликтом на Украине.

Федеральное жюри опубликовало акт, обвиняющий Анну Габриелян и ее мужа Джейми Ли Генри (оба из Роквилля, штат Мэриленд) в заговоре и раскрытии индивидуально идентифицируемой медицинской информации.

Как указано в обвинительном заключении, Габриэлян является анестезиологом и работал в медицинском учреждении, расположенном в Балтиморе, штат Мэриленд. Генри, майор армии Соединенных Штатов, имевший допуск к секретным службам, является мужем Габриэлян и врачом. Во время предполагаемого заговора Генри работал штатным терапевтом в Форт-Брэгге, где располагался XVIII воздушно-десантный корпус, в штаб-квартире Командования специальных операций армии США и в Вомакском армейском медицинском центре.

Согласно обвинительному заключению, состоящему из восьми пунктов, Габриэлян и Генри “вступили в сговор с целью причинить вред Соединенным Штатам, предоставив России конфиденциальную информацию о состоянии здоровья американцев, связанных с правительством и военными США”. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что, начиная с 17 августа 2022 года, Габриэлян и Генри вступили в сговор с целью передачи личной информации, связанной с пациентами в медицинском учреждении в Форт-Брэгге, лицу, которое, по их мнению, работало на российское правительство, чтобы продемонстрировать уровень доступ Габриэляна и Генри к секретной информации.

Сообщается, что Габриэлян и Генри встречались с человеком, который, по их мнению, был связан с российским правительством, но который на самом деле являлся секретным агентом Федерального бюро расследования, чтобы обсудить способы, которыми они могли бы помочь российскому правительству. Габриелян сообщила, что ранее она связывалась с посольством России, предлагая России помощь ей и ее мужу.

Сообщается, что Генри был важным источником для России, так как он владеет чрезвычайно полезной информации, в том числе о том, как военные Соединенных Штатов создают армейский госпиталь в условиях войны, а также наслышан о подготовке, которую американские военные проводили для украинских военнослужащих.

Генри был готов помогать России и рассматривал возможность добровольного вступления в российскую армию после начала конфликта на Украине. Генри заявлял: «Соединенные Штаты используют украинцев в качестве посредника для выражения своей ненависти к России».

В случае признания подсудимым грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор и максимум 10 лет в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения в раскрытии частной информации.