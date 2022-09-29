Более 2,6 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана

В штате подсчитывают разрушения и убытки и проводят спасательные работы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг спасатели и жители флоридского побережья Мексиканского залива приступили к поиску пропавших без вести, оценке и ликвидации последствий разрушительного урагана «Иэн», обрушившегося на западную часть штата со скоростью ветра, порывами достигавшей 240 км в час.



Ураган 4-й категории вызвал наводнения и затопление прибрежных городов, а в районе городов в Неаполь и Форт-Майерс штормовые волны достигали высоту в 3,4 метра.



В результате урагана более 2,5 миллионов жителей по всему штату Флорида остались без электричества.



В наиболее пострадавших районах, округах Ли и Шарлотт, в которых проживает более 900 000 человек, 90 % жителей остались без электричества, в округе Сарасота без электроэнергии сейчас находятся 79% жителей.



«Последствия этого урагана являются историческими, и в результате нанесен рекордный ущерб», — заявил на брифинге губернатор штата Флорида Рон ДеCантис. «Мы никогда не видели наводнения, подобного этому. Мы никогда не видели штормовых волн такой силы».



Пока известно о двух смертях в результате урагана, но они официально не подтверждены. Количество пострадавших и жертв все еще подсчитывается, так как спасатели только в четверг рано утром смогли выезжать на вызовы.



По информации властей штата, 28 вертолетов выполняли спасательные работы на воде, сразу после ухода урагана.



В результате стихии был серьезно разрушен мост на остров Санибел, барьерный остров на побережье Мексиканского залива, рядом c городом Форт-Майерс. В результате этот остров отрезан от материка. Две районные больницы на нем были эвакуированы, а пациенты перемещены на возвышенности.



Курт Хоффман, шериф округа Сарасота, сообщил жителям округа в посте в Твиттере, что поступило более 500 звонков о помощи, приоритетом властей являются самые неотложные.



Поиск пострадавших в этом округе усложняется из-за частого отключения сотовой связи.



Президент США Джо Байден, поговорив в четверг утром с губернатором Флориды ДеСантисом, заявил, что его администрация намерена продолжать тесную координацию с властями штата, и что директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ( FEMA) Динн Крисвелл вылетит в пятницу во Флориду. Байден также одобрил выделение федеральных ресурсов округам, пострадавшим от урагана.



Ущерб, нанесенный «Иэном» может оказаться катастрофическим, и FEMA готовится к потенциальному перемещению тысяч людей в долгосрочной перспективе, — сказала директор FEMA в интервью телеканалу CNN.



По ее словам, перемещение тысяч жителей региона на длительное время понадобится, поскольку пострадали как крупные населенные пункты, так и большое количество семей, живущих в передвижных домах.



По словам Национального центра ураганов США, хотя «Иэн» ослаб после прохождения по Флориде, тем не менее, в штатах Джорджия и Южная Каролина наблюдаются сильный ветер и проливные дожди.