Дерипаске предъявлено обвинение в уклонении от санкций и воспрепятствовании правосудию

Российскому олигарху Олегу Владимировичу Дерипаске и соратникам предъявлено обвинение в уклонении от санкций и воспрепятствовании правосудию. Гражданка США арестована за участие в содействии незаконным поездкам подруги Дерипаски и в сделках с недвижимостью, сообщает Департамент юстиции США.

Министерство юстиции объявило сегодня об обнародовании заключения, обвиняющего гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США, введенных ранее в этом году в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину.

Согласно судебным документам, Олег Владимирович Дерипаскa и Наталья Михайловна Бардакова, обa – гражданe Российской Федерации, и Ольга Шрикa, жительница Нью-Джерси и натурализованная гражданка США, обвиняются в сговоре с целью нарушения санкций США, наложенных на Дерипаску, и одного юридических лиц Дерипаски, «Basic Element Limited» («Базовый Элемент»). Шрики также обвиняют в воспрепятствовании правосудию на основании ее предполагаемого удаления электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения от санкций Дерипаски, после получения повестки большого жюри с требованием предоставить эти записи. Бардаковой вменяют по одному пункту обвинения в даче ложных показаний агентам ФБР. Кроме того, 33-летняя Екатерина Олеговна Воронина, она же Екатерина Лобанова, обвиняется в даче ложных показаний агентам Министерства внутренней безопасности США во время попытки Ворониной въехать в США с целью родить ребенка Дерипаске. Шрики арестовали сегодня утром.

«После несправедливого и неспровоцированного вторжения России в Украину я пообещал американскому народу, что Mинистерство юстиции будет работать над привлечением к ответственности тех, кто нарушает наши законы и угрожает нашей национальной безопасности. Сегодняшние обвинения демонстрируют, что мы выполняем это обещание, — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. – Министерство юстиции не прекратит работу по выявлению, поиску и привлечению к ответственности тех, кто уклоняется от санкций США, чтобы дать возможность российскому режиму».

Согласно судебным документам, Дерипаска, владелец частной инвестиционной компании «Базовый элемент», представляющей различные бизнес-интересы Дерипаски, был подвергнут экономическим санкциям 6 апреля 2018 года.

После того, как США внесли его в санкционный список, Дерипаска вступил в сговор с третими лицами, чтобы уклоняться от этих санкций и нарушать их различными способами в течение нескольких лет. Так, Дерипаска через юридическое лицо Gracetown Inc. незаконно использовал финансовую систему США для обслуживания и сохранения трех элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах, а также нанял Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для использования финансовых учреждений США для предоставления сотен услуг на тысячи долларов в его пользу в Соединенных Штатах. Например, примерно в 2019 году Шрики способствовала в интересах Дерипаски продаже музыкальной студии в Калифорнии более чем за 3 миллиона долларов.

Дерипаска владел студией через ряд подставных компаний, которые скрывали его фактическое владение. После продажи студии Шрики попыталась перевести более 3 миллионов долларов выручки через одну из таких подставных компаний, Ocean Studios California LLC, на российский счет, принадлежащий другой компании Дерипаски.

Сообщается, что, базирующаяся в РФ, Бардакова поручила Шрики купить и отправить цветы и подарки от имени Дерипаски его “социальным контактам в США и Канаде”. Поставки включали, среди прочего, доставку пасхальных подарков американскому телеведущему, две доставки цветов тогдашнему бывшему члену парламента Канады и две доставки цветов девушке Депипаске – некой Ворониной, когда она была в Соединенных Штатах в 2020 году, чтобы родить ребенка Дерипаски.

Затем, примерно в 2020 году, Шрики и Бардакова помогли Ворониной, выехать из России в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить ребенка в Соединенных Штатах. Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, он профинансировал транзакции на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами системы здравоохранения США и гражданства США по праву рождения.

“Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, Дерипаска не доверял российской больничной системе. Шрики организовала выплату медицинского обслуживания в США, жилья, ухода за детьми и других материально-технических средств на сумму около 300 000 долларов, чтобы помочь Ворониной родить в Соединенных Штатах, в результате чего ребенок получил американское гражданство, – говорится в пресс-релизе Департамента юстиции. – В рамках этой схемы Дерипаска консультировал Воронину по вопросам получения визы в США, в том числе советовал ей быть «осторожной» перед собеседованием в иммиграционных службах США. После этого Воронина подала заявку и получила визу в США для предполагаемой 10-дневной туристической поездки, не раскрывая своего намерения поехать и остаться в Соединенных Штатах примерно на шесть месяцев, чтобы родить ребенка Дерипаски. После рождения ребенка, Бардакова и Воронина сговорились скрыть имя настоящего отца, дойдя до того, что слегка изменили написание фамилии ребенка”.

Позже, примерно в 2022 году, Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы родить второго ребенка Дерипаски и Ворониной. Эта вторая попытка включала в себя попытку Бардаковой и Ворониной использовать ложные заявления, чтобы скрыть финансирование Дерипаски и обеспечить въезд Ворониной в Соединенные Штаты – попытка, которая была сорвана, и Ворониной было отказано во въезде, и она немедленно вернулась в Стамбул, откуда она вылетела из России в Соединенные Штаты.

Дерипаске, Бардаковой и Шрики предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, максимальное наказание по которому составляет 20 лет лишения свободы. Шрики также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в уничтожении записей, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бардаковой и Ворониной также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В обвинительном заключении также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Дерипаски доходы от его преступления, включая собственность в США и доходы от продажи музыкальной студии.