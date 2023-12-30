В столице США лица без гражданства смогут выбирать мэра?

С 2024 года иммигранты, включая нелегальных, проживающие в Вашингтоне, округ Колумбия, получат право участвовать в избирательном процессе без наличия американского паспорта. Возможность допуска к выборам людей, которые не имеют гражданства США, возмущает некоторых политиков из Республиканской партии.

Они указывают на то, что таким образом любой заезжий турист может повлиять на какие-либо выборы в стране. Политики даже упоминают работников дипломатической миссии России на территории США. Они утверждают, например, что любой сотрудник посольства в свободное от работы время может прогуляться до избирательного участка в столице и проголосовать.

С процессом выборов в местные органы самоуправления, в частности не согласен член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Стейл, представляющий первый округ штата Висконсин. Стейл выступал на одном из общественно-политических мероприятий, посвященном выборам сказал:

«Вашингтон, округ Колумбия, позволяет негражданам голосовать на предстоящих выборах 2024 года в соответствии с действующим законодательством. Это муниципальные выборы. Подумайте о мэре Вашингтона, округ Колумбия. Гражданин России, работающий в посольстве РФ после проживания в Вашингтоне в течение 30 дней, захватив с собой российский паспорт, может выйти из посольства России, спуститься к месту голосования и проголосовать за мэра Вашингтона. И для этого ему даже не нужно предъявлять удостоверение личности».

Споры относительно того, кто может принимать участие в голосованиях, возникли в 2022 году. Тогда в законе столицы внесли поправки, которые исключили необходимость предъявление документов, подтверждающих наличие гражданства США. Следует отметить, что идея расширения права голоса в Вашингтоне не нова – она существует уже 10 лет.

Несмотря на мнения скептиков, закон был принят и избирательное право расширено на неграждан. Требования к голосованию те же, что для для граждан: избирателям должно быть 18 лет на момент выборов, они должны проживать в округе Колумбия не менее 30 дней до выборов и не могут претендовать на место жительства в любом другом штате или территории США.

В соответствии с новым законом, законные резиденты и лица без документов смогут голосовать на выборах мэра, совета округа Колумбия, совета по образованию штата, консультативных окружных комиссий, генерального прокурора округа Колумбия, а также за любую инициативу или референдум. Закон не позволит им голосовать на федеральных выборах, т.е. в президентских выборах они участвовать не смогут, подчеркивают наблюдатели.

Правом голоса неграждане США обладают на многих муниципальных выборах по всей стране, включая калифорнийский город Сан-Франциско, где у иммигрантов, независимо от того, находятся они в стране легально или нет, есть возможность участвовать в выборах в школьный совет. А в городе Такома-Парк, штат Мэриленд, негражданам разрешено голосовать на местных выборах еще с далекого 1992 года.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship