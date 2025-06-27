Верховный суд США принял важное решение, позволяющее родителям не пускать своих детей на школьные занятия, если они противоречат их религиозным убеждениям. Постановление вынесено по делу Mahmoud против Taylor со счётом 6 голосов против 3.

Поводом для разбирательства стали книги с ЛГБТК+ тематикой, которые начали использовать в начальных школах округа Монтгомери (штат Мэриленд). Родители — христиане, мусульмане и иудеи — заявили, что не были предупреждены о содержании этих материалов и не имели возможности отказаться от участия детей в соответствующих уроках. Они подали в суд, утверждая, что такие действия нарушают их права.

Суд поддержал родителей. В решении подчёркивается, что государственные школы не имеют права навязывать ученикам обучение, которое препятствует родителям воспитывать детей в соответствии со своей верой. Судья Самуэль Алито написал: «Родители имеют право оградить своих детей от информации, которая может подорвать их религиозные ценности».

Также суд отметил, что никто не должен быть вынужден отказываться от государственной школы ради соблюдения своих религиозных принципов, особенно если частное образование слишком дорого.

Представители Национального центра права и политики (NCLP) назвали это решение «большой победой» для семей и религиозных сообществ. По их словам, школы больше не смогут скрытно продвигать спорные темы без ведома родителей.

Ранее эта организация совместно с другими юристами добилась временного запрета на аналогичную практику в Калифорнии. Там пятиклассников заставляли участвовать в программе, где они должны были наставлять младших учеников по вопросам гендера — без согласия родителей.

NBC 7 San Diego уточняет, что решение Верховного суда также даёт родителям возможность оспаривать подобные практики в школах и в будущем.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship