ФБР обыскивает резиденции Виктора Вексельберга в Нью-Йорке и Майами

Федеральные агенты США на прошлой неделе обыскали элитную недвижимость известного российского олигарха Виктора Вексельберга. Ряд обысков состоялся на Манхэттене, в шикарном пляжном районе Саутгемптона, штат Нью-Йорк, и на эксклюзивном острове Майами, которые связаны с российским олигархом-миллиардером, чья яхта стоимостью 120 миллионов долларов была конфискована в апреле этого года.

Как пишет американская пресса, в ФБР подтвердили, что обыски произошли в высотном здании на Парк-авеню и в поместье в Саутгемптоне в прошедший четверг, однако деталей предоставлено не было. Журналисты видели как десятки федеральных агентов выносили коробки с территории Парк-авеню.

Сообщается, что ФБР дотошно изучает деятельность российских олигархов и их денежные потоки, которые помогают подпитывать путинское вторжение в Украину, и целевая группа работает над обеспечением соблюдения финансовых ограничений США, наложенных на Россию и ее миллиардеров.

Виктор Вексельберг возглавляет ряд российских и международных компаний, в том числе – его Renova Group финансово подпитывала фонд Ренова, который занимался реновацией и поддержкой исторического парка Форт Росс в Калифорнии.

Стоит отметить, что Вексельберг владеет рядом компаний по добыче угля, нефти и разработке нанотехнологий. Олигарх также является близким соратником президента России Владимира Путина.

В прошлом на активы Вексельберга были наложены международные санкции.