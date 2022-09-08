Bloomberg: США секретно поставили Украине высокоточные артиллерийские снаряды «Эскалибур»

Агентство обнаружило упоминание об этом в документах по бюджету США, пишет VOA. Пентагон секретно направил Украине высокоточные артиллерийские снаряды «Эскалибур» с GPS-наведением.

Об этом сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на бюджетную документацию США.

Агентство указало, что в плане пополнения американских запасов «Эскалибуров», описанном в документах, впервые признается, что Пентагон поставил снаряды украинским военным.

Официальные лица уклонялись от вопросов по поводу «Эскалибуров», несмотря на сообщения о планируемых поставках и о том, что снаряды уже используются в Украине, говорится в публикации агентства.

Снаряд с системой спутниковой навигации, который может поражать цель с точностью до двух метров, «Эскалибур» был впервые использован в Ираке в 2007 году при уничтожении лидера «Аль-Кайды» Абу Джуры.

Министерство обороны потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств «на закупку боеприпасов M982 «Эскалибур» взамен поставленных Украине в рамках международных усилий по противодействию российской агрессии», говорится в бюджетном документе, подготовленном в августе, содержание которого ранее не раскрывалось