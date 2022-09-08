США выдаст вооружений и техники для Украины в рамках дополнительных $775 млн

Это 20-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Байдена с августа 2021 года, пишет VOA.
В четверг Министерство обороны США опубликовало список вооружений и техники для Украины в рамках дополнительных $775 млн, о которых 8 сентября объявил Белый Дом. Это уже 20-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Байдена с августа 2021 года.
В новом пакете помощи:
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
Четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
100 бронированных высокомобильных многоцелевых машин (HMMWV);
1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
Более 5000 противотанковых систем;
Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
50 бронированных медицинских автомобилей;
Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Кроме того, Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении предоставить $2 миллиарда в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: $1 миллиард для укрепления безопасности Украины и $1 миллиард для 18 региональных соседей Украины.
В общей сложности, с января 2021 года США выделили Украине около $15,2 миллиардов в виде помощи в области безопасности.
В документе Пентагона подчеркивается, что для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя, США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине вооружения, необходимые ей для отражения российской агрессии.