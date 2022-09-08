США выдаст вооружений и техники для Украины в рамках дополнительных $775 млн

Это 20-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Байдена с августа 2021 года, пишет VOA.

В четверг Министерство обороны США опубликовало список вооружений и техники для Украины в рамках дополнительных $775 млн, о которых 8 сентября объявил Белый Дом. Это уже 20-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Байдена с августа 2021 года.



В новом пакете помощи:



Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);



Четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;



Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);



100 бронированных высокомобильных многоцелевых машин (HMMWV);



1,5 млн патронов к стрелковому оружию;



Более 5000 противотанковых систем;



Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;



50 бронированных медицинских автомобилей;



Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.



Кроме того, Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении предоставить $2 миллиарда в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: $1 миллиард для укрепления безопасности Украины и $1 миллиард для 18 региональных соседей Украины.



В общей сложности, с января 2021 года США выделили Украине около $15,2 миллиардов в виде помощи в области безопасности.



В документе Пентагона подчеркивается, что для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя, США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине вооружения, необходимые ей для отражения российской агрессии.