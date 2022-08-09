Долина Смерти закрыта из-за рекордного наводнения

Главная дорога Долины Смерти остается закрытой по крайней мере до 17 августа.

В прошлую пятницу из-за рекордных ливней в Долине Смерти вылило 1,46 дюйма осадков – около 75% от их общего годового числа. По словам представителей парка, с 1936 года больше осадков выпало только 15 апреля 1988 года, когда дожди вылили 1,47 дюйма осадков.

Из-за проливных дождей основная дорога, идущая через Национальный парк Долина Смерти, оказалась повреждена. CalTrans сообщил, что около 30 миль трассы I-190 были частично или полностью засыпаны обломками, камнями и грязью, примерно 20 миль были расчищены.

Часть дороги, от Trona Wildrose Road/Panamint Valley Road до трассы 127, будет закрыт по крайней мере до 17 августа.

В связи с повреждением проезжей части и закрытием дороги сотни людей оказались в ловушке, а около 60 автомобилей частично засыпало грязью.

Сообщается о застрявших путешественниках в парке.