Губернатор Ньюсом объявил чрезвычайное положение после обильных снегопадов

Губернатор Гэвин Ньюсом выпустил прокламацию о чрезвычайном положении, чтобы поддержать восстановление округов после обильных снегопадов.

30 декабря губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в нескольких округах штата, чтобы поддержать текущие меры реагирования на недавние зимние штормы.

Декларация о чрезвычайной ситуации поддерживает усилия по реагированию и восстановлению, включая расширение доступа к ресурсам штата для округов в соответствии с Законом Калифорнии о помощи при стихийных бедствиях, предписывая Департаменту транспорта Калифорнии (Caltrans) запрашивать немедленную помощь для получения федерального содействия для ремонта или реконструкции шоссе и облегчения доступа к пособиям по безработице для людей, потерявших работу в результате ураганов.

Caltrans также выпустил пресс-релиз, в котором настоятельно рекомендовал водителям избегать несрочные поездки в Сьерру из-за рекордного снегопада.