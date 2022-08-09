В Крыму зафиксирована серия взрывов на военном аэродроме

Сообщается, как минимум, об одном погибшем. Как передают источники, серия взрывов произошла на оккупированном Россией полуострове в второй половине дня 9 августа.

По информации местных жителей, слышны десятки взрывов на территории военной базы в Новофедоровке (Сакский район).

Информагентства публикуют видеокадры отдыхающих на фоне поднимающегося в воздух облака дыма.

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадали девять человек.

“Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, – написал в Телеграм Аксенов.

По информации Минобороны РФ на аэродроме произошел взрыв и возгорание в результате неудачного переливания горючего.

Сообщается, что аэродром в Новофедоровке используется для атак по Украине.