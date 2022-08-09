Госдеп вводит санкции против 100 должностных лиц Республики Беларусь

В связи с второй годовщиной фальсифицированных выборов в Беларуси Госдеп опубликовал заявление Энтони Блинкена.

“Во вторую годовщину президентских выборов в Беларуси мы воздаем должное белорусскому народу, который явился в рекордном количестве, чтобы проголосовать, реализовать свои права и определить свое будущее. Когда стало ясно, что выборы были украдены режимом Лукашенко, беларуский народ смело вышел на улицы, сообщая о сотнях тысяч людей, собирающихся мирно требовать свободных и справедливых выборов и перехода к демократии.

Белорусский народ продемонстрировал замечательную стойкость, поддерживая продемократическое движение в течение двух лет ценой больших личных жертв. Эти призывы к демократии озвучивают сосланные за границу белорусы, более 1200 политзаключенных, несправедливо задержанных внутри страны, и бесчисленное количество простых белорусских граждан”.

Вместе с заявлением в поддержку белорусов в его борьбе за демократию Госдеп объявил “о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц режима и связанных с ними лиц за их участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или препятствовании переходу к демократии в Беларуси… В число этих лиц входят лица, занимающие высокие посты в Администрация Президента, МВД, Комитет государственной безопасности (КГБ), Центральная избирательная комиссия, Генеральная прокуратура, Главное управление Следственного комитета, Министерство транспорта и связи, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), Национальная государственная телерадиокомпания «Белтелерадио», Вторая национальная телекомпания, Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны. В их число также входят члены парламента, окружные судьи, сотрудники службы безопасности, члены исполнительных комитетов и администраторы государственных университетов.

Кроме того, Государственный департамент расширил ограничения в отношении Николая Карпянкова, заместителя министра внутренних дел и командующего внутренними войсками, и Дмитрия Балабы, командира отряда милиции особого назначения (ОМОН) Мингорисполкома внутренних дел, за причастность к грубым нарушениям прав человека – члены их семей (женам и детям) лишены права на въезд в Соединенные Штаты.

“Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократическому, суверенному и процветающему будущему. Мы будем продолжать призывать к ответственности за нарушения прав человека режимом Лукашенко и поддерживать международные усилия по документированию нарушений и привлечению виновных к ответственности”.