Калифорнийские водители могут заработать до $400 долларов за участие в пилотном проекте департамента транспорта.

Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) проводит исследование, чтобы проверить, будет ли плата за милю (Road charge), называемая дорожным сбором, справедливым и устойчивым способом замены налога на бензин.

В настоящее время налоги на бензин и дизельное топливо обеспечивают большую часть средств для строительства и обслуживания автодорог штата, но гибридные и электрические автомобили практически не используют его и налогов на топливо платят гораздо меньше. В связи с этим Калифорния ожидает значительное сокращение финансирования в будущем, поскольку все больше водителей переходят на электромобили.

В 2021 году Калифорния приняла законопроект № 339, чтобы протестировать оплату дорожного сбора и сообщить о результатах исследования Законодательному собранию. Департамент транспорта Калифорнии просит принять участие в пилотном проекте по сбору дорожных сборов и поделиться своим опытом.

Как участвовать в Road Charge Collection Pilot?

Для начала необходимо пройти регистрацию на сайте Департамента транспорта Калифорнии. Для этого ответьте на вопросы, 800 участников определят в июле этого года. Участие в пилотном проекте не гарантируется, пока вы не получите приглашение зарегистрироваться по электронной почте.

После отбора, когда вы получите приглашение принять участие в пилотном проекте, вам будет предложено зарегистрироваться на сайте Transurban по уникальной ссылке. Выполните действия по настройке учетной записи, предоставив свою информацию, данные вашего автомобиля и кредитную карту для оплаты дорожных сборов.

После всех регистраций вам нужно будет ездить в стандартном режиме с августа 2024 года до конца января 2025 года. Вам будет предложено платить дорожные сборы за количество пройденных миль каждый месяц. В конце исследования участники получат кредит на налоги на топливо, использованное в пилотном проекте. Электромобилям будет частично зачтен сбор за улучшение дороги (ежегодный регистрационный сбор).

Вам нужно будет пройти 2 опроса: один опрос в начале пилотного проекта и один опрос в конце пилотного проекта, чтобы высказать свое мнение об этом опыте и получить вознаграждение.

После совершения всех действий вы сможете получить оплату до $400 в виде подарочных карт:

$100 за регистрацию в пилотной программе и прохождение первого опроса.

$100 за завершение второго опроса в конце пилотного проекта.

$200 – оплата дорожных расходов каждый месяц (поощрение выплачивается в конце пилотного проекта).

Если вы заинтересовались в участии в проекте, то более подробную информацию о нем можно узнать здесь.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship