Менеджер по контрактам Caltrans признал себя виновным в рамках расследования взяточничества.

Бывший менеджер по контрактам Caltrans Чун Фу «Кейт» Йонг согласился сотрудничать со следствием по расследованию сговора с целью фальсификации процесса конкурсных торгов по контрактам на улучшение и ремонт объектов Департамента транспорта Калифорнии.

В понедельник он признал себя виновным в мошенничестве на торгах и взяточничестве с участием контрактов на миллионы долларов.

По заявлению прокуроров, схема гарантировала, что компании, контролируемые сообщниками Чун Фу Йонга, выигрывали контракты, которые в совокупности стоили более 8 миллионов долларов. Самому Йонгу, согласно его признанию вины, причиталось не менее 10% от стоимости.

Теперь уже бывший менеджер по контрактам получал взятки наличными, а также виде вина, услуг по ремонту своего дома или мебели на общую сумму более 800 000 долларов.

В рамках сделки о признании вины в мошенничестве Чун Фу Йонг выплатит реституцию.