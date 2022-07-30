Россиянин обвиняется в использовании американских групп для распространения пропаганды

По утверждению правительства США, сепаратистское движение в Калифорнии финансировалось и направлялось агентами российской разведки.

Сегодня в Тампе, штат Флорида, было обнародовано обвинительное заключение, в котором российскому гражданину, работавшему от имени российского правительства и совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ), было предъявлено обвинение в организации многолетней кампании вредоносного влияния из-за рубежа, в которой использовались различные американские политические группы с целью посеять раздор, распространения российской пропаганды и вмешательства в выборы США.

Как утверждается в обвинительном заключении, по крайней мере, с декабря 2014 года по март 2022 года житель Москвы Александр Викторович Ионов совместно с как минимум тремя российскими официальными лицами участвовал в многолетней иностранной кампании вредоносного влияния, направленной против Соединенных Штатов. Ионов является основателем и президентом Российского антиглобалистского движения (АДР), организации со штаб-квартирой в Москве, финансируемой российским правительством. Ионов использовал АДР для проведения кампании влияния России.

Согласно обвинительному заключению, Ионов, работая под надзором ФСБ и при поддержке российского правительства, вербовал политические группы в Соединенных Штатах, в том числе политические группы во Флориде, Джорджии и Калифорнии, осуществляя руководство или контроль над ними от имени ФСБ. В частности, Ионов оказывал финансовую поддержку этим группам, организовывая публикацию пророссийской пропаганды, координировал и финансировал действия этих групп, которые были направлены на продвижение интересов России, и координировал освещение этой деятельности в российских СМИ. Ионов также передавал подробную информацию об этой кампании влияния сотрудникам ФСБ.

«Тайные усилия иностранных правительств по влиянию на американские выборы и политические группы угрожают нашей демократии, распространяя дезинформацию, недоверие и хаос, — заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. – Департамент [юстиции – SlavicSac.com] стремится обеспечить действия законов США, защищающих прозрачность избирательного процесса, осуществляя безопасность политической системы от вредоносного иностранного влияния».

Согласно обвинительному заключению, Ионов, в частности, таргетировал свои усилия на политическую группу, базирующуюся в Санкт-Петербурге, штат Флорида. В мае 2015 года Ионов профинансировал поездку в Россию для лидера неназванной политической группы из США с целью «общения о будущем сотрудничестве». После этой поездки и, по крайней мере, в течение следующих семи лет Ионов осуществлял руководство и контроль над высокопоставленными членами этой политической организации.

В январе 2016 года Ионов профинансировал протестный тур по четырем городам, предпринятый другой политической группой в поддержку «Петиции о преступлении геноцида против африканского народа в Соединенных Штатах», которую ранее вышеуказанная организация подала в ООН по указанию Ионова.

Согласно обвинительному заключению, отношения Ионова с политической группировками США продолжались как минимум до марта 2022 года. В частности, после вторжения России в Украину вышеуказанная американская организация неоднократно участвовала с Ионовым в видеоконференции, обсуждая российское вторжение, во время которой Ионов ложно заявил, что любой, кто поддерживает Украину, также поддерживает нацизм и превосходство белых. В отчете ФСБ Ионов пояснил, что привлек политическую группу США для поддержки России в «информационной войне, развязанной» Западом.

Ионов также осуществлял руководство и контроль над политической организацией в Калифорнии, основной целью которой было содействие отделению Калифорнии от Соединенных Штатов. В январе и феврале 2018 года Ионов поддержал усилия этой, третьей политической группы по организации демонстрации протеста у здания Капитолия Калифорнии в Сакраменто. Ионов частично профинансировал усилия и попытался заставить предводителей физически проникнуть в кабинет губернатора. Позже, Ионов, в качестве отчета направил сотруднику ФСБ выборку СМИ. Отмечается, что сотрудник ФСБ якобы ожидал в Сакраменто организацию «беспорядков».

Согласно обвинительному заключению, Ионов также руководил действиями еще одной политической группы, базирующейся в Атланте. Например, совсем недавно, в марте 2022 года, Ионов оплатил членам этого политического образования поездку из Атланты в Сан-Франциско, чтобы выразить протест у штаб-квартиры социальной сети, которая наложила ограничения на контент, поддерживающих вторжение России в Украину.

Ионова обвиняют в заговоре с целью использовать граждан США в качестве незаконных агентов российского правительства. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В марте этого года главе «российских соотечественников» в США Елене Брэнсон предъявлены обвинения в нелегальной работе в качестве российского агента. Ранее «Славянский Сакраменто» писал о связи Российского антиглобалистского движения с главой калифорнийских сепаратистов Луисом Маринелли.