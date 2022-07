Опыт Бейкерсфилда, Колумбуса и Хьюстона в борьбе с бедностью

Бездомность является одной из главных проблем избирателей в городах по всей стране. На еженедельном брифинге приглашенные гости рассмотрели 3 города, которые добились значительных успехов в преодолении кризиса: в январе 2020 года Бейкерсфилд достиг “функционального нуля” хронической бездомности — менее 3 человек в сообществе страдали хронической бездомностью.

Хьюстон разместил более 25 000 человек в постоянном жилье с 2011 года, что привело к снижению бездомности на 64%. В 2018 году Колумбус добился 70% успешных результатов жилищного строительства.

Спикеры из каждого города рассказали об используемых ими стратегиях и о том, можно ли их воспроизвести:

• Мэри Скотт, руководитель исполнительной группы сети «Открытые двери» (ранее Бейкерсфилдский центр для бездомных и Альянс против семейного насилия и сексуальных посягательств).

• Маркус Дж. Солтер, специалист по жилищной стабильности Службы общественного посредничества Центрального Огайо.

• Ана Рауш, вице-президент по программным операциям Coalition for the Homeless, Хьюстон, Техас.

• Кэтрин Вильярреал, директор по связям с общественностью Коалиции для бездомных, Хьюстон, Техас.

• Мэтью Льюис, директор по коммуникациям Калифорнийского YIMBY

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, около полумиллиона человек по всей стране в настоящее время являются бездомными. Тем не менее, трем городам удалось добиться значительных успехов в решении этой проблемы, извлекая важные уроки для остальной части страны.

Среди этих уроков: жилье и бездомность – это проблемы сообщества, требующие решения сообщества.

В марте 2020 года калифорнийский город Бейкерсфилд достиг «функционального нуля» хронической бездомности, а Хьюстон, штат Техас, предоставил постоянное жилье более 25 000 человек, что привело к снижению бездомности на 64%. Вц2018 году Колумбус, штат Огайо, успешно разместил 70% своего бездомного населения.

Во время брифинга Ethnic Media Services 22 июля работники во всех трех городах рассказали о стратегиях, которые привели к их успеху.

“Мы добились этого, потому что изменили свое мышление и убеждения,” — сказала Мэри Скотт. “Теперь мы считаем, что бездомность — это не индивидуальная проблема. Бездомность — это проблема общества.”

По ее словам, с этим новым мышлением организации, правительственные учреждения, домовладельцы и бездомные жители смогли сотрудничать для создания служб поддержки и постоянного жилья для сообщества.

Работа началась с полного реестра всех бездомных в округе, с именами, перечисленными в следующих категориях: хронически бездомные, ветераны, молодежь, пожилые люди и семьи.

“Мы встречаемся с представителями различных организаций и подходим к каждому человеку по одному, чтобы узнать, что предоставляет поставщик услуг, каков их статус и какие существуют препятствия,” — сказала Мэри Скотт.

Жилищные ваучеры, жилье для малоимущих, арендодатели, работающие с поисковыми системами жилья, и «Проект Milestone», предусматривающий ремонт мотелей и превращение их в постоянное жилье, — все это часть стратегии.

“Некоторые из наших постоянных проблем связаны с отсутствием доступного жилья: у нас уровень вакантных площадей составляет 2%, и мы выявили 1603 неповторяющихся бездомных на 2022 год,” — продолжила она. “Это также борьба с поиском арендодателей и владельцев недвижимости, которые готовы сдавать помещения в аренду нашим клиентам, у которых практически нет дохода”.

Выселение – еще одна проблема. В Колумбусе, штат Огайо, решение проблемы бездомных означало «опередить» подачу исков о выселении.

“Мы привлекаем к работе больше арендодателей, но не для того, чтобы продавать их арендаторам, а для того, чтобы наши службы поддержки обеспечивали людей жильем,” — сказал Маркус Дж. Солтер, специалист по жилищной стабильности в Службе посредничества сообществ Центральной Огайо.

Его агентство является одним из нескольких, которые образуют Сеть предотвращения бездомности, сотрудничество поставщиков жилья и агентств по охране психического здоровья, созданное после пандемии для подключения бездомных жителей к службам поддержки.

“Я слышал, как арендодатели говорили: “У нас здесь был арендатор, возникла ситуация, и мы не знали, к кому обратиться”. Мы можем сделать эти службы поддержки более доступными,”— сказал Солтер.

В настоящее время Сеть по предотвращению бездомности работает над снижением спроса в пяти городских центрах для одиноких взрослых и двух семейных приютах, все из которых заполнены до отказа, путем переселения людей в более постоянное жилье.

По словам Скотт, в период с января по март этого года сеть “отвела от приютов 311 человек”, в общей сложности обеспечив “2035 бездомных жителей постоянным жильем.”

Хьюстон применил аналогичный подход, переселив 25 000 человек с улиц в постоянное жилье за ​​последнее десятилетие. Еще в 2012 году четвертый по численности населения город страны занимал шестое место по количеству бездомных в стране, а поставщики услуг работали изолированно.

“Мы не смотрели на наши данные, чтобы убедиться, что принимаемые нами решения соответствуют потребностям сообщества. И наш рецидив был очень высоким,” — сказала Ана Рауш, вице-президент по программным операциям Хьюстонской коалиции для бездомных, зонтичной организации, объединяющей более 100 некоммерческих организаций и местных органов власти.

“Наши партнеры и спонсоры собрались вместе, чтобы определить общие цели для системы реагирования на бездомные,” – сказала она.

Результаты: с 2011 года в городе наблюдается снижение общей бездомности на 63%, хронической бездомности на 69% и семейной бездомности на 82%. Ветеранская бездомность закончилась в 2015 году, и в текущем году из 3124 человек, ставших бездомными, 1622 человека сейчас проживают в приюте.

И, по словам Аны Рауш, 95% людей высказались за то, чтобы остаться дома.

“Мы используем модель «Жилище прежде всего»: мы берем кого-то с улицы и помещаем в место, а затем, когда они чувствуют себя в безопасности, имея крышу над головой и еду в животе, они могут начать сосредотачиваться на проблемах, которые могли привести к тому, что они стали бездомными,” — отметила она.

Округу Харрис, где расположен Хьюстон, также удалось вывести из эксплуатации 57 лагерей для бездомных, отчасти благодаря дополнительным ресурсам COVID от федерального правительства, при этом люди были переселены в постоянное жилье.

“У нас было много [открытых] квартир по рыночным расценкам, — сказал Рауш, — но дело дошло до того, что свободных осталось не так много.”

Калифорния в настоящее время имеет сомнительную репутацию штата с самой высокой численностью бездомных в стране, насчитывающей 60 000 человек.

“И это не потому, что они психически больны, принимают наркотики или преступники,’ — сказал Мэтью Льюис, директор по связям с общественностью California Yimby, организации по жилищной политике штата. “Это потому, что они потеряли свои дома”.

YIMBY является аббревиатурой от Yes In My Backyard и относится к тем, кто поддерживает более масштабное жилищное строительство в своих районах.

Несмотря на продолжающийся экономический рост Калифорнии — если бы это была отдельная страна, Калифорния занимала бы пятое место в мире по величине экономики — ограничения закона о зонировании и наследие красной черты, запрещающее меньшинствам, включая азиатов, латиноамериканцев и афроамериканцев, покупать дома в определенных районах, препятствуют строительство доступного многоквартирного жилья.

YIMBY работает на уровне штата, пытаясь реформировать законодательную базу в отношении жилья, которая, по словам Льюиса, препятствует серьезным попыткам решить проблему бездомности.

“Наследие сегрегации живет в этих районах, и наши города сделали практически невозможным добавление жилья на всех концах спектра доходов,” — сказал он. “Мы пытаемся исправить эти исторические ошибки”.