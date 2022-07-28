НАСА вернет образцы с Марса на Землю в 2033 году

НАСА приближается к завершению подготовки программы по возврату образцов с Марса. Как сообщается в официально пресс-релизе, команде космического агентства США удалось усовершенствовать технологию возвращния отобранных с научной точки зрения образцов, которые в настоящее время находятся в процессе сбора марсоходом НАСА «Perseverance» (Настойчивость) в кратере Джезеро на Красной планете.

Ожидается, что новая технология кампании, включающая в себя вклад Европейского космического агентства (ЕКА), уменьшит сложность будущих миссий и повысит вероятность успеха.

Сообщается, что приземлившемуся марсоходу, удалось собрать на Красной планете 11 образцов почвы в рамках поиска следов древней жизни.

Таким образом, кампания по возврату образцов с Марса больше не будет включать в себя марсоход для извлечения образцов или связанный с ним второй посадочный модуль. Посадочный модуль для извлечения образцов будет включать в себя два вертолета для сбора образцов, основанных на конструкции вертолета Ingenuity, который совершил 29 полетов на Марс и просуществовал более года после первоначального запланированного срока службы. Вертолеты предоставят дополнительную возможность для извлечения образцов, спрятанных на поверхности Марса.

С запланированными датами запуска орбитального аппарата Earth Return и спускаемого аппарата для извлечения образцов осенью 2027 года и летом 2028 года соответственно, ожидается, что образцы прибудут на Землю в 2033 году.