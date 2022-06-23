Предварительный вывод Комитета 6 января: Трамп принимал участие в плане по назначению фальшивых выборщиков, сообщает NBC.

Комитет Палаты представителей, расследующий беспорядки в Капитолии 6 января, на очередном слушании углубился в попытки бывшего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

Комитет сосредоточил свои четвертые публичные слушания на том, как бывший президент Дональд Трамп и его союзники оказывали давление на чиновников в ключевых штатах, Джорджия и Аризона, с целью, чтобы они оспорили победу президента Джо Байдена.

Была обнародована новая информация о том, как Трамп и его люди пытались сместить выборщиков и заменить их списком сторонников Трампа, выбранным его командой и Национальным комитетом Республиканской партии.

На слушаниях комитета выступили должностные лица избирательных комиссий штатов, которые вспоминали насильственные угрозы и запугивания, которым многие из них подверглись после выборов 2020 года.

Свидетели под присягой свидетельствовали о прямом участии Трампа в усилиях по отмене выборов в ключевых штатах путем либо отмены подтверждения победы Байдена, либо путем отправки альтернативного списка фальшивых избирателей.

Комитет также заявил, что Республиканская партия участвовала в оказании помощи кампании Трампа в организации фальшивых списков избирателей по «прямому запросу» Трампа.

Всего на июнь запланировано семь публичных слушаний Комитета, в планах – заслушать показания большего числа свидетелей – Джинни Томас, жены судьи Верховного суда Кларенса Томаса, бывшего советника Белого дома Пэта Чиполлоне. Считается, что показания последнего крайне нежелательны для Трампа.