Фальшивые выборщики вызваны в суд

Уже более года прошло с атаки на Капитолий в Вашингтоне, Округ Колумбия, и более года продолжается расследование того мятежа Комитетом Палаты представителей. И вот, в минувшую пятницу Комитет вызвал в суд 14 человек, которые, как утверждается, ложно пытались объявить Дональда Трампа победителем выборов 2020 года в 7 колеблющихся штатах.

Согласно письму представителя комисси Бенни Томпсона, от 14 человек, которые якобы встречались и представили фальшивые сертификаты Коллегии выборщиков, объявляющие Трампа победителем в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Нью-Мексико и Пенсильвании, требуются показания и информация.

Комиссия заявила, что у них есть информация о том, что группы людей встретились 14 декабря 2020 года в 7 штатах. И, согласно расследованию Конгресса, эти люди представили фальшивые списки голосов Коллегии выборщиков в пользу Трампа. Эти “альтернативные выборщики» из этих 7 штатов отправили сертификаты в Конгресс, где был использованы советниками Трампа для блокирования результатов выборов во время заседания Конгресса 6 января 2021 года.