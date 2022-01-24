Блогер приговорен к 3 месяцам домашнего ареста за провокацию во время беспорядков 6 января

Протрамповски настроенный 45-летний Брэндон Страка, который разместил видео о себе в Капитолии США во время беспорядков 6 января 2021 года, был приговорен к трем месяцам домашнего ареста после того, как прокурор обвинил его в злоупотреблении своей онлайн-платформой для провоцирования толпы.

Также Страка был приговорен к трем годам под надзором и выплате штрафа в размере $5000.

У Брэндона Страка есть личный аккаунт в Твиттере с почти 500 000 подписчиков и, используя свой «значительный общественный авторитет», как считает прокуратура, Страка призвал других штурмовать Капитолий, взять защитный щит у полицейского и «держать оборону» даже после того, как он покинул территорию Капитолия. Страка тогда написал в Твиттере: «Патриоты у Капитолия — ДЕРЖАТЬ. ЛИНИЮ!!!!”, тысячи последователей лайкнули или ретвитнули сообщение.

В октябре Страка признал себя виновным по обвинению в хулиганстве. Он не был обвинен ни в проникновении в здание Капитолия, ни в насильственном или деструктивном поведении, в отличии от других участников беспорядков 6 января 2021 года в столице США.