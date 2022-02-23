Опубликован отчет “Христианский национализм и восстание 6 января 2021 года”

В начале февраля две правозащитные группы – Объединенный баптистский комитет за религиозную свободу – 86-летняя религиозная организация, работающая над защитой свободы веры для всех и защитой институционального разделения церкви и государства в исторической баптистской традиции, и Фонд свободы от религии, национальная некоммерческая организация, насчитывающая более 35 000 членов и имеющая отделения по всей стране, целями которой являются защита конституционного принципа отделения церкви от государства и просвещение общественности по вопросам, касающимся нетеизма – опубликовали 66-страничный отчет “Христианский национализм и восстание 6 января 2021 года”.

В объемном отчете-расследовании описывается роль христианского национализма в нападении на Капитолий.

Как сообщает Фонд свободы от религии, этот доклад сфокусирован на заниженном аспекте нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

В отчет входят работы экспертов по христианскому национализму и представлена ​​краткая история белого христианского национализма в Соединенных Штатах, за которой следует разоблачение сетей власти и денег, поддерживающих эту идеологию.

Большая часть отчета раскрывает роль, которую эта идеология сыграла в разжигании восстания, подробно описываются пробные прогоны, которые произошли сразу после выборов, содержится много фотографий и ссылок на видеоролики, показывающие молитвы, вывески и символы христианского национализма.

По мнению исследователей, принимавших участие в создании отчета, “белый христианский национализм и христианство — не одно и то же”.

Согласно отчету, почти половина американцев как минимум поддерживают слияние христианства с гражданской жизнью.