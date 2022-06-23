Коренные американцы в США и Канаде осуждают российское вторжение в Украину

Коренные американцы видят в украинцах дух своих предков, которые сопротивлялись могущественным захватчикам.

Племена коренных американцев в США и Канаде осуждают российское вторжение в Украину, организовывают фонды и акции помощи.

Одно из крупнейших племен в США, Чероки, заявило, что поддерживает Украину, потому что этому племени «иногда отказывали… в способности определять нашу собственную судьбу как народа», пишет Axios.

Племя Якама в Вашингтоне также официально осудила вторжение России и сравнила с нападениями на племенные народы со стороны неплеменных людей после их прибытия в 1492 году.

Индейская нация Онейда в Нью-Йорке создала Украинский фонд помощи военным и призвала членов племени жертвовать одежду, продукты длительного хранения и предметы первой необходимости.

В своем твите Ассамблея коренных народов Британской Колумбии осудила российское вторжение в Украину и угрозу ядерной войны.

Кроме того, некоторые женщины из числа коренных народов публикуют селфи в ярких украинских платках с цветочным рисунком, который похож на искусство коренных народов, вместе с хэштегом #solidaritywithukraine.