Зафиксирован рост проблем психического здоровья у детей и молодежи

Каждая массовая стрельба за последние три месяца вызывала страх и тревогу у молодых людей. Это проявляется как гнев и неповиновение, но усиление дисциплины не является эффективным ответом. Это лишь одна из нескольких проблем на фоне общенационального роста психических заболеваний среди детей и молодежи.

Медицинские эксперты, консультанты, родители опираются на свои знания и личный опыт, чтобы объяснить рост и обсудить, что нужно молодым людям, что могут сделать родители и опекуны, к каким услугам могут обратиться люди.

На еженедельном брифинге EMS приглашение специалисты обсудили эту растущую проблему:

-Джошуа Хо , программный директор Азиатско-американского консультативного совета округа Майами-Дейд, бывший тренер по математике в средней школе и декан по дисциплине, а также отец троих детей.

– Эстефания Пласенсия, координатор молодежных программ, NAMI Miami-Dade

– Эдди Молин, психиатрическая медработник, Jackson Health System Miami Estephania Plascencia, координатор молодежной программы, NAMI Майами-Дейд

– Бет Ярош, программный директор программ США и исполняющая обязанности директора KidsData, Справочное бюро по вопросам народонаселения

– Сьюзан Рейчер, председатель правления NAMI Miami-Dade (Национальный альянс по психическим заболеваниям)

Эстефания Пласенсия боролась с хронической депрессией и беспокойством с начальной школы до 20 лет, когда она наконец обратилась за помощью. Приступы тревоги стали настолько частыми, что она почти не вставала с постели. Друг убедил ее обратиться к терапевту, и она начала изучать здоровые стратегии выживания и принимать лекарства.

Сегодня Эстефания Пласенсия является координатором молодежной программы в отделении Национального альянса психических заболеваний (NAMI) в Майами-Дейд, организации, состоящей из людей с жизненным опытом, которая предлагает бесплатные образовательные классы и группы поддержки для людей с психическими заболеваниями и их члены семьи.

На своем пути к выздоровлению Эстефания узнала, что психические заболевания излечимы, и это главное, что она хочет подчеркнуть. «Есть помощь, и определенно вам не придется терпеть проблему в одиночку».

«NAMI помогла мне понять, что я не одинока. Они стали частью моей сети поддержки и семьи… Они дали подтверждение и понимание, которые позволили мне работать с другими людьми на их пути к выздоровлению».

Эстефания Пласенсия выступиaq перед большими аудиториями учеников средних и старших классов и обнаружила, что рассказ о своей истории «является сильнейшим средством борьбы со стигмой», связанной с психическими заболеваниями.

По ее словам, дети после пандемии любопытны. “Часто они спрашивают, как найти психологическую помощь, когда родители им не верят и принимают их симптомы за лень или ругают их за то, что они прогуливают школу или не могут найти работу,” – сказала она.

Эдди Молин сказал, что что он видит, как «родители жестко относятся к своим детям, стремясь к их успеху, но не признавая, что они переживают кризис».

За последние два месяца Молин заметил рост числа госпитализаций среди детей с тревогой и деструктивным поведением. Он считает, что массовые расстрелы, особенно в школах, встревожили детей, которые уже борются с изоляцией. Он призвал родителей быть «сострадательными и чуткими, обращать внимание на такие симптомы, как абстиненция, ухудшение личной гигиены, более длительное пребывание в постели и отстранение от жизни, даже в том, что они раньше любили, например, в видеоиграх».

«Когда у вас есть система поддержки, которая поможет вам, выздоровление достижимо», — подчеркнул Молин. «Иногда важно принимать лекарства, но иногда это тоже может быть утомительно. Показать любовь. Любовь — это ключ».

Джошуа Хо усвоил этот совет на собственном горьком опыте. В течение 14 лет он шесть дней в неделю работал деканом дисциплины в средней школе в Северном Майами. Он привык заботиться о своих учениках-иммигрантах, которые столкнулись с «трагическими инцидентами» в своих семьях или странах происхождения.

«Я думал, что знаю, что такое психическое здоровье», — сказал Хо, иммигрант из Кореи, который сегодня является программным директором Азиатско-американского консультативного совета округа Майами-Дейд.

Но он не обращал внимания на то, с чем боролся его старший сын. Когда у сына начались боли в животе, головные боли, недостаток энергии и постоянная потребность во сне, Хо разозлился. «Как типичный азиатский родитель, я ожидал от своего сына очень высоких показателей… Почему он не делает то, что должен делать?» – вспоминал Хо.

Он отправил сына к пастору церкви по делам молодежи и записался на прием к иглотерапевту, ничего не помогло. Наконец, его сын поговорил с консультантом, и Хо узнал, что страдает психическим заболеванием. Сейчас 20-летний сын на пути к выздоровлению.

«Нет книги о том, как быть хорошим родителем, — сказал Хо. «Но крики и ругань не помогают. Разговор помогает”.

По словам Сьюзан Рэйчер, «мы должны начать с образования — зная, что у вас есть право на получение помощи, и зная, где можно найти здоровье».

Именно это вдохновило НАМИ на месячную просветительскую кампанию, которая включала массовые мероприятия, семинары, рекламу, рекламные щиты. «Психические расстройства встречаются чаще, чем какие-либо другие, но, к сожалению, во многих сообществах трудно найти помощь и понимание в области психического здоровья», — сказала она.

Официальные данные показывают, что у каждого шестого молодого человека в настоящее время диагностирован синдром дефицита внимания/гиперактивности, тревожность, проблемы с поведением или депрессия, но только половина из них в прошлом году проходила лечение в области психического здоровья.

Бет Ярош, исполняющая обязанности директора KidsData Справочного бюро по вопросам народонаселения, отметила, что уровень самоубийств в США среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет в 2020 году почти на 60% выше, чем в 2007 году.

Большее беспокойство, по ее словам, вызывает то, что во Флориде уровень самоубийств среди детей в возрасте от 10 до 14 лет в 2020 году более чем в три раза превышает уровень 2007 года. Напротив, уровень самоубийств в Калифорнии заморожен примерно на уровне 33%, а уровень в Нью-Йорке практически не изменился.

«Несмотря на то, что уровень самоубийств среди молодежи самый высокий среди белых, американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана, уровень самоубийств среди чернокожей молодежи быстро растет», — сказала она. «Они удвоились за последние два десятилетия».

Ярош сказала, что группами, наиболее подверженными риску психических расстройств, являются молодежь из числа коренных народов, молодежь, столкнувшаяся с неблагоприятным детским опытом, таким как самоубийство или проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами в своей семье, молодежь ЛГБТК и молодежь, которая испытывает бездомность или находится в системе приемных родителей.