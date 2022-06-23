Ипотека за дом в Сан-Хосе достигла $9 100 в месяц

Если вы решите купить дом в Сан-Франциско, то вам придется выложить более $8000 в качестве ежемесячного платежа.

Согласно отчету Zillow, ежемесячные платежи при текущей средней ставке 5,78% выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкий рост стоимости ипотечных кредитов, вызванный стремительным ростом цен и процентных ставок, сделал ипотечные кредиты менее доступными, чем когда-либо, по крайней мере, с 2007 года. В ответ спрос на дома снизился, что замедлило рост цен, замедлило продажи и увеличило запасы.

Ипотечные ставки резко выросли в начале июня, составив в среднем 5,78% по состоянию на четверг. Покупка типичного дома в США по такой ставке будет означать ежемесячные платежи по ипотеке в размере $2127, что на 51% больше, чем год назад, и на 36% больше, чем год назад.

Хотя арендная плата резко выросла с начала 2021 года, быстрорастущая стоимость ипотеки по-прежнему делает арендную плату более дешевым вариантом почти везде.

Но арендная плата также быстро растет. Так, типичная оплата съемного жилья в США составляет до $1979 и по-прежнему быстро растет. Лидер по арендной плате – Флорида. А самый медленный годовой рост наблюдается на Среднем Западе: Миннеаполис, Милуоки и Питтсбург.