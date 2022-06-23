Неверный поворот на границе может стоить россиянину шанса на получение убежища в США

Россиянин Александр Погорелов хотел воевать в Украине, но его мать и отчим, проживающие в США, решили, что ему лучше ехать в США через Мексику и купили ему билеты.

Семья ехала по навигатору Google maps, и буквально свернули в неправильную полосу. Сотрудник таможенной и пограничной службы США в порту въезда Калексико, штат Калифорния, сказал ему ехать в зону вторичной проверки, не глядя на документы, вместо указанния развернуться и занять правильную полосу, как ожидал отчим Александра.

На Александра сразу надели наручники, увидев, что в его паспорте нет визы, а Джейкобса обвинили в предоставлении фальшивых документов на имя негражданина, выписали штраф в размере $5000 долларов и конфисковали арендованный автомобиль. После четырех часов допроса Джейкобс и Марина были освобождены.

Что касается Александра, то сейчас он находится в следственном изоляторе иммиграционной и таможенной службы США в Сан-Диего, ему грозит депортация обратно в Россию. Отчим ищет юридическую помощь.

По мнению юристов, эта история показывает, как без соответствующей консультации обычные граждане могут нарушать иммиграционные законы США, пишет Border Report.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о стрельбе по автомобилям россиян на границе с Мексикой и США в Тихуане. Также сообщается, что 8000 россиян запросили убежище в США за последние полгода.