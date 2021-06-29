Спасатели обнаружили 11 тел под обломками обрушившегося здания во Флориде

Мэр округа Майами-Дейд заявила, что число погибших, которое сейчас составляет 11, вероятно, вырастет, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Еще два тела были извлечены из-под обломков частично обрушившегося 12-этажного жилого дома в Серфсайде, штат Флорида, в результате чего число погибших достигло 11.

Около 150 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, объявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин-Кава.

Секция здания, в которой находилось около 55 квартир, обрушилась перед рассветом в четверг.

Левин-Кава объявила новые данные о погибших на брифинге для СМИ недалеко от места обрушения.

Спасатели сообщили, что тела были найдены в процессе постепенного снятия слоев обломков. Мэр подчеркнула, что цифры, имеющиеся на данный момент, «очень подвижны» и, вероятно, изменятся.

Отвечая на вопрос, почему процесс идет так медленно, помощник главы пожарной службы Майами-Дейд Рэй Джадалла заявил, что поиск среди обломков – это не просто перенос больших плит, но и прохождение через измельченный бетон.

По его словам, значительная часть поисковых работ идет вручную, и каждый раз, когда какой-то материал перемещается, другие фрагменты падают на его место.