Почему Латинская Америка важна для США

В течение десятилетий Латинская Америка находилась на периферии внешнеполитического мышления США, как будто мы могли отгородиться от всего к югу от границы, построив стену. Но регион переживает серьезные преобразования с последствиями для всего американского континента, от изменения климата и растущего разрыва в уровне благосостояния до нормализации картелей и политического сдвига влево.

Тем временем Китай, Иран и другие игроки усиливают свои стратегические интересы в регионе. Поскольку Байден проводит саммит латиноамериканских лидеров (за исключением нескольких ключевых стран, включая Мексику, Кубу, Гондурас и Венесуэлу), выступающие на еженедельном брифинге EMS 10 июня спикеры – Кристин Фолч, доцент кафедры культурной антропологии, экологических наук и политики Университета Дьюка, Тед Льюис, содиректор Global Exchange, Ариэль Руис Сото, Институт миграционной политики i Мануэль Ортис Эскамес, фотожурналист, издатель, Peninsula 360 – оценили, каковы ставки США в меняющейся Латинской Америке.

В течение десятилетий Латинская Америка находилась на периферии внешнеполитического мышления США. Но серьезные преобразования, в том числе новые модели миграции, изменение климата и широкомасштабные социальные движения, уже сказываются на всем континенте.

Этот контекст сформировал фон для саммита стран Америки на прошлой неделе в Лос-Анджелесе, примечательного главным образом отсутствием ключевых стран – Мексики, Кубы и Венесуэлы, а также центральноамериканских стран – Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Результатом саммита стала Лос-Анджелесская декларация о миграции и защите, пакт, подписанный 20 странами, направленный на расширение законных путей для мигрантов и беженцев и предоставление нового финансирования для помощи странам, которые их принимают.

По словам Ариэля Руиса Сото, политического аналитика Института миграционной политики, декларация опирается на три основных принципа:

– оказание помощи сообществам, которые принимают мигрантов и работают с ними;

– непосредственное предоставление законных путей и защиты мигрантам (предоставление убежища или статуса временной защиты);

– сделать пограничный контроль более гуманным.

«Последние годы показали, что контроль над мигрантами в регионе стал более жестким», — отметил Руис Сото, добавив, что аналогичные репрессии происходят на границах по всей Латинской Америке, даже несмотря на то, что демографический состав потока мигрантов меняется.

По словам Руиса Сото, с октября 2021 года по апрель 2022 года иммиграционные власти США столкнулись с 1,3 миллиона мигрантов. Около 61% этих встреч были связаны с мигрантами из Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, а это означает, что остальные 39% касались лиц, в основном из Южной Америки и Азии.

«Сейчас мы наблюдаем аналогичные темпы депортации из Мексики», — сказал Руис Сото, отметив, однако, что обращение Мексики с мигрантами может варьироваться в зависимости от страны их происхождения. «Гаитяне, кубинцы и венесуэльцы имеют меньше всего шансов получить убежище в Мексике».

Это означает, что мигранты из этих стран все чаще путешествуют в караванах для дополнительной безопасности, связанной с пребыванием в больших группах, сказал Руис Сото.

Ни Куба, ни Венесуэла не были приглашены для участия в саммите, и в качестве причины организаторы из США назвали авторитарные условия в этих странах. Это побудило лидеров Мексики и нескольких других стран отказаться от участия в мероприятии.

«Отрадно видеть, что [президент Мексики] Лопес Обрадор выступает против этого», — сказал Тед Льюис, содиректор некоммерческой организации Global Exchange, отметив, что отсутствие Мексики является подтверждением «традиционной внешнеполитической независимости» этой страны от Соединенных Штатов.

В то же время Льюис отметил, что нынешняя миграционная политика Мексики выглядит как капитуляция перед давлением со стороны Соединенных Штатов, которые продолжают рассматривать Мексику и остальную часть Латинской Америки через узкую призму «коммунизма и войны с наркотиками».

По словам Льюиса, подход Вашингтона к Латинской Америке был очень двухпартийным, сказал он, «в плохом смысле», и неспособность США признать изменения, происходящие в регионе, не позволяет администрации Байдена достичь своих целей.

По словам Мануэля Ортиса Эскамеса, некоторые из наиболее значительных изменений в Латинской Америке вызваны массовыми общественными движениями в странах региона, включая Колумбию, которая, возможно, находится на пороге избрания своего первого президента, представителя левого крыла, в июне.

«Я стал свидетелем превращения страны от надежды к миру к возвращению к насилию», — сказал Ортис Эскамес, который освещал Колумбию более десяти лет. «Но я также видел создание новых социальных движений, новых платформ и новых альянсов, в которых объединились различные секторы, которые обычно сражаются по отдельности».

Эти альянсы, по словам Ортиса Эскамеса, «продолжат способствовать социальным изменениям независимо от того, кто находится у власти».

Тем не менее, там, где многие видят только проблемы, Кристин Фолч из Университета Дьюка видит возможности. Фолч изучает водную и энергетическую политику и говорит, что Латинская Америка предлагает видение того, как «мир после ископаемого топлива выглядит с точки зрения нашей экономики и политики».

Если сравнить с США, где 2/3 энергии приходится на ископаемое топливо, то в Латинской Америке такой же процент приходится на возобновляемые источники энергии, включая ветер и воду.

«Это открывает возможности для взаимодействия со стороны США», — сказала Кристин Фолч, указывая на быстрый рост ветряных электростанций, а также на плотину Итайпу вдоль границы Парагвая и Бразилии. Итайпу — одна из крупнейших плотин в мире, производящая достаточно электроэнергии, чтобы снабжать энергией треть Калифорнии.

По словам Фолч, юридическая структура, созданная для разделения электроэнергии, вырабатываемой плотиной, между Бразилией и Парагваем, стала основой для формирования южноамериканского торгового блока Меркосур. Это межнациональное соглашение, по ее словам, может стать основой для аналогичных структур в регионе, борющемся со все более серьезными последствиями изменения климата.

Как утверждает Кристин Фолч юридическая структура, созданная для разделения электроэнергии, вырабатываемой плотиной, между Бразилией и Парагваем, стала основой для формирования южноамериканского торгового блока МЕРКОСУР.

Это межнациональное соглашение, по ее словам, может стать основой для аналогичных структур в регионе, борющемся со все более серьезными последствиями изменения климата.