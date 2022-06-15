В Сакраменто скончался беларуский пастор, отказавшийся от процедур по поддержанию жизни

Бывший пастор церкви “Церковь Слово Жизни” в г. Саратов Евгений Дубровский, проживавший в последнее время в столице Калифорнии, скончался. Молодежный пастор несколько лет боролся с неизлечимой болезнью. До последнего вздоха он проповедовал, в том числе и с помощью соцсетей.

Несколько лет назад Евгению врачи поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз (БАС), неизлечимый недуг, при котором поражена центральная нервная система. В таком случае происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. БАС – редкое заболевание, возникновение которого некоторые специалисты связывают с применениями пестицидов с сельском хозяйстве.

В июне 2021 года Дубровский сообщил об операции по установке гастростомической трубки (здесь, и далее авторская орфография и пунктуация сохранены):

“Мне будут делать операцию, будут устанавливать трубку для питания через живот прямо в желудок по той причине, что мне уже стало трудно глотать и есть опасность что я могу подавиться пищей с летальным исходом и также опасность попадания кусочков еды в легкие, что вызовет пневмонию. Так что скоро я вхожу в своеобразный пост.”

После операции по установлению трубки для подачи питания и откачки жидкости Евгений сообщил об ухудшающемся физическом и психическом состоянии.

“…в последние дни, особенно после операции я чувствую как умножается атака на мой разум. У меня постоянно повышенный пульс, я плохо сплю и т.д. Я верю в силу церкви и молитвы. Также я верю, что всякое слово сказанное с верой производит свою работу,” – такую запись оставил больной в Фейсбуке.

Недавно пастор Дубровский сообщил, что не станет продолжать бороться со своим недугом и “возложит всю свою надежду на Бога”.

Последнее сообщение, опубликованное в профиле Дубровского на Фейсбуке звучит так:

“Я принял решение, пригласил доктора и сегодня мне вынули трубку через которую я получал питание и воду. Я решил отказаться от всякой медицины которая поддерживает во мне жизнь и полностью довериться Богу. Да совершится Его совершенная воля. А я со своей стороны продолжаю верить в свое исцеление и исповедую в мыслях, что я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. С любовью ко всем вам”.

На сайте GoFundMe размещена просьба о финансовой помощи в связи с кончиной пастора. До последнего момента родные надеялись на излечение молодого священнослужителя. По информации близких, у Евгения остались двое детей и жена. Супруга Евгения написала в Инстаграме:

“Мой Любимый, родной, Единственный, супер позитивный, любящий, добрый и верный мужчина, сегодня ночью ушёл домой, на Небо”.

Сообщается, что Евгений родился в Беларуси, а когда ему исполнилось 20 лет в качестве миссионера переехал в Россию, где некоторое время служил в саратовской церкви “Слово Жизни”. Также известно, что Дубровский получил духовное образование в библейском колледже “Святого Иакова” в Киеве.