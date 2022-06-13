Влияние решения по судебному делу о запрете абортов на женщин этнических сообществ  

Женщины азиатско-американского происхождения и жительницы тихоокеанских островов в основном оставались за бортом разбирательств по поводу прав на аборт. Верховный суд готовится опубликовать свое заключение по делу Доббс против Организации женского здоровья Джексона. Ожидается, что решение суда, проект которого просочился в середине мая, немедленно остановит аборты как минимум в 22 штатах.

Не еженедельном брифинге EMS, проведенном совместно с Национальным Азиатско-тихоокеанским форумом американских женщин (NAPAWF), приглашенные спикеры конгрессвумен Джуди Чу, штат Калифорния, конгресссвумен Прамила Джаяпал, штат Вашингтон, исполнительный директор Национального азиатско-тихоокеанского американского женского форума Сон Ён Чойморроу.

Американский женский форум, со-исполнительный директор HEART Women and Girls Ализа Казми и президент и исполнительный директор организации «Азиатско-американское продвижение правосудия» Джон К. Янг обсудили влияние ожидаемого решения Верховного суда.

Появившийся в прессе в начале мая проект решения Верховного суда по делу Доббс против Организации женского здоровья Джексона. (Jackson’s Women Health Organization) показала, что большинство судей намерены отменить Роу против Уэйда, знаменательное решение 1973 года, которое установило конституционное право на аборт почти на пятьдесят лет. В случае его отмены последствия будут быстрыми и разрушительными и серьезно ограничат доступ к абортам по крайней мере в 26 штатах и ​​​​территориях, в результате чего почти 40 миллионов человек останутся без доступа к важнейшей части репродуктивной помощи.

Конгрессвумен Джуди Чу, штат Калифорния заявила, что “сейчас, более чем когда-либо, нам необходимо защищать наше право на безопасные и легальные аборты и доступ к ним, особенно в разгар нарастающих нападок на доступ к абортам и, совсем недавно, с просочившимся проектом мнения судьи Алито, сигнализирующим о намерении отменить Роу против Уэйда.

Провалившееся на второй неделе мая голосование в Сенате по продвижению Закона о защите здоровья женщин — это еще не конец. Это только начало. На протяжении почти пятидесяти лет, опрос за опросом, большинство американцев поддерживают доступ к абортам. Итак, мы только начинаем нашу борьбу за защиту доступа к абортам, и я особенно заинтересована в этой борьбе, поскольку знаю, что последствия этих запретов на аборты наиболее остро ощущаются цветными сообществами, включая азиатско-американское сообщество жителей тихоокеанских островов.»

Со своей стороны Конгрессвумен Прамила Джаяпал, штат Вашингтон поделилась своей историей: “Я одна из четырех женщин в этой стране, сделавших аборт. Прерывание беременности было трудным выбором, но он остался моим выбором. Каждая беременная женщина заслуживает того, чтобы иметь такой выбор, если она этого хочет.

Наши самые уязвимые сообщества, в том числе цветные люди, сообщества с низким доходом и лица, пережившие жестокое обращение, несут основную тяжесть последствий этого незаконного и несправедливого отказа от установленного прецедента. Мы не можем и не будем возвращаться к десятилетиям репродуктивной свободы из-за экстремистских правых судей, пытающихся посягнуть на наше конституционное право выбора».

“Утечка мнения говорит о беспрецедентном и тревожном характере посягательств на наши репродуктивные права. Запрет доступа к услугам по прерыванию беременности еще больше ставит под угрозу благополучие и финансовую стабильность миллионов женщин и семей азиатско-американского происхождения и жителей островов Тихого океана (AAPI),” – сказала Сон Ён Чойморроу. “Роу не может и не должен рухнуть. Путь к надлежащему уходу за абортом уже труден для сообществ женщин азиатского происхождения и жительниц тихоокеанских островов — он полон языковых барьеров, культурных предрассудков и низких ставок страхования для наших наиболее уязвимых членов. Хотя возможности для защиты права на аборт в суде сужаются, мы все еще можем защитить доступ к аборту от штата к штату.”

Ализа Казми сооб ила, что “как самая этнически разнообразная религиозная группа в стране (включая тот факт, что каждый третий мусульманин в США — черный), важно отметить, что большинство мусульман считают, что аборты должны быть законными во всех или в большинстве случаев. Это неудивительно, учитывая, что чернокожие, малообеспеченные, гомосексуальные, инвалиды и другие наиболее пострадавшие мусульмане уже имеют жизненный опыт поколений, когда наша священная телесная автономия продолжает нарушаться посредством государственного надзора, полиции, криминализации и тюремного заключения. Несмотря на этот вред, мы всегда заботились о наших сообществах и будем продолжать это делать. Мы не собираемся и впредь подвергаться уголовному преследованию за использование нашей телесной автономии без боя».

“Права на аборт — это гражданские права и права человека. Отмена дела Роу против Уэйда и запрет на доступ к услугам по прерыванию беременности поставят под угрозу благополучие и финансовую стабильность миллионов людей и семей из числа членов AAPI, особенно женщин. Мы твердо поддерживаем наши союзнические цветные сообщества в защите репродуктивных прав и доступа к медицинской помощи для всех,” – заявил Джон С. Янг, президент и исполнительный директор организации Asian Americans Advancing Justice.

Немного истории: дела Роу против Уэйда, 410 US 113 (1973) установило право женщины на аборт без неоправданного ограничительного вмешательства со стороны правительства. Суд постановил, что право женщины решать для себя, доводить или не доводить беременность до срока, гарантируется Четырнадцатой поправкой. Закон Техаса, запрещающий аборты, был оспорен незамужней беременной женщиной (Роу), и суд вынес решение в ее пользу, установив, что штат нарушил ее право на неприкосновенность частной жизни. Пытаясь сбалансировать права штата с правами личности, судья Гарри А. Блэкмун постановил, что законный интерес штата в защите потенциальной жизни возрастает по мере развития беременности. Допуская, что штат может запрещать аборты в третьем триместре, Блэкмун написал, что женщина имеет право на аборт после консультации с врачом в первом триместре и в авторизованной клинике во втором триместре.

2 мая 2022 г. Politico получил просочившийся первоначальный проект мнения большинства, написанный судьей Сэмюэлем Алито, в котором указывается, что Верховный суд готов отменить Роу и Кейси в ожидании окончательного решения по делу Доббс против Организации женского здравоохранения Джексона, которое, как ожидается, будет принято в июне 2022 г.

Верховные суды десяти штатов уже определили право на аборт в конституции своих штатов, в то время как избиратели в нескольких штатах, включая Западную Вирджинию, Теннесси и Луизиану, приняли меры по голосованию, чтобы четко указать, что их конституция не защищает право на аборт. Но в большинстве штатов вопрос остается нерешенным.