32-летний житель Баттл Граунд, штат Вашингтон, Павел Ковалев обвиняется в мошенничестве со страховкой: он пытался получить страховое покрытие на свою незастрахованную машину и не сказал страховщику, что только что попал в аварию.

Ковалев виновным себя не признает по обвинению в ложном страховом требовании и попытке кражи второй степени, как показывают судебные протоколы. Суд назначен на 8 августа.

По сообщению местной прессы, Павел Ковалев попал в аварию с участием двух автомобилей в апреле 2019 года, его машина не была застрахована. Он добавил ее к существующей страховке после инцидента, но при этом не сообщил страховой компании об аварии.

Страховой компании удалось узнать об аварии и она отклонила требование Ковалева о выплате 3730 долларов, и передала дело в отдел уголовных расследований.