Миллионы детей могут остаться без медицинской страховки по мере прекращения действия экстренного покрытия COVID-19

В связи с тем, что срок действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19 истекает в этом году, прекращается действие федеральной гарантии покрытия Medicaid во время пандемии, штаты снова обязаны проверять право на участие всех участников программы Medicaid, включая детей.

Около 40 миллионов детей, зарегистрированных в программах Medicaid или CHIP по всей стране, рискуют потерять свою медицинскую страховку. В Калифорнии 5,7 миллиона детей охвачены программой Medi-Cal (Medicaid/CHIP в штате), основным источником медицинского покрытия для детей этнических сообществ. По оценкам штата, от 2 до 3 миллионов калифорнийцев лишатся страховки Medi-Cal, в том числе от 800 000 до 1,2 миллиона детей потеряют страховку MediCal.

На еженедельном брифинге EMS приглашенные спикеры – Майра Альварес, The Children’s Partnership, Кристина Морено, Департамент здравоохранения штата Калифорния, Инцзя Хуанг, Департамент здравоохранения штата Калифорния, Джорджина Мальдонадо, исполнительный директор инициативы общественного здравоохранения округа Ориндж и Джоан Алкер, Центр детей и семьи Джорджтаунского университета, профессор-исследователь и исполнительный директор.

Выступающие объяснил, каковы ставки для здоровья детей, что делает штат и что может сделать сообщество, чтобы помочь детям оставаться защищенными. Калифорнийская программа AB 2402, гарантирующая многолетнее непрерывное покрытие Medi-Cal для детей в возрасте от 0 до 5 лет, предлагает долгосрочную модель.

Около 40 миллионов детей, в настоящее время зарегистрированных в Medicaid или CHIP (Программа медицинского страхования детей) по всей стране, рискуют потерять свою медицинскую страховку после истечения срока действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (PHE) в связи с COVID-19. Объявленная в начале 2020 года программа PHE обеспечивает федеральную гарантию непрерывного покрытия Medicaid во время пандемии.

Первоначально срок действия декларации истекал 15 июля, но в середине мая администрация Байдена продлила декларацию до 15 октября. Положение, включенное в Закон о помощи семьям в первую очередь в связи с коронавирусом, утвержденный в марте 2020 года.

Теперь штаты снова обязаны проверять право на участие всех участников программы Medicaid, включая детей.

По данным Калифорнийского департамента здравоохранения (DHCS), из 5,7 миллиона детей, охваченных программой Medi-Cal в штате, от 800 000 до 1,2 миллиона детей потеряют свою страховку.

“Это несоразмерно повлияет на детей из этнических сообществ, которые, скорее всего, будут полагаться на Medicaid,” — заявила Майра Альварес, президент Children’s Partnership, во время брифинга. “75% из более чем пяти миллионов детей, охваченных программой, — это цветные дети, которые пропустят критически важные профилактические и первичные медицинские услуги, которые особенно важны для наших самых маленьких детей.”

Во время PHE семьи могли оставаться в программе медицинского страхования через Medicaid без дополнительных административных продлений или необходимости подтверждать свое право на участие. Были гибкие возможности для тестирования и лечения COVID, вакцинации, доступа к телемедицине и других государственных программ.

«Детям по-прежнему необходимо наверстать упущенное, что было упущено во время этой пандемии, но и особенно важны в первые несколько лет жизни ребенка, когда происходит 90% развития его мозга,” — сказала Майка Альварес.

Для Джорджины Мальдонадо, исполнительного директора Инициативы общественного здравоохранения округа Ориндж, эти изменения являются частью системных барьеров, с которыми «мы исторически боролись как сообщество».

“Если это работает, зачем возвращать барьер, который исторически мешал нам получить медицинскую страховку?” — спросила она. “С чем мы столкнулись, так это с тем, что большинство родителей никогда не пользовались системой управления здравоохранением в нашем округе и штате, в прошлом у них никогда не было льгот. Включение и исключение из программы имеет жизненно важное значение.”

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил многомиллиардную инициативу по уделению приоритетного внимания психическому здоровью детей и молодежи, включая инвестиции в уход за детьми в раннем возрасте и в обучение. Благодаря общественным организациям дети без документов теперь имеют право на получение полного объема MediCal. Несмотря на все эти усилия, менее половины незастрахованных детей, имеющих право на Medicaid, участвуют в программе.

Вот почему Детское партнерство работало с членом Ассамблеи Бланкой Рубио (D) над законопроектом AB 2402, гарантирующим многолетнее непрерывное страхование Medi-Cal для детей в возрасте от 0 до 5 лет. Сенат включил этот законопроект в свои бюджетные приоритеты, которые в настоящее время обсуждаются с Ассамблеей.

“Против законопроекта выступают люди, которые считают, что бедность — это личная ответственность, и что должны быть предприняты шаги, чтобы люди могли доказать свое право на участие в этих программах,” — добавила Альварес. “Некоторых людей волнует стоимость программ в более широком смысле.”

“На федеральном уровне истечение срока действия PHE приведет к тому, что 80 миллионов человек, в том числе 37 миллионов детей, будут проверять свою медицинскую страховку,” – сказала Джоан Алкер.

“Семьи могут потерять страховку, поскольку они не будут иметь права, если их доход немного увеличится. Взрослые могут иметь право на субсидируемое покрытие, а дети могут иметь право на CHIP”, — пояснила она. “В некоторых штатах, таких как Калифорния, Medicaid и CHIP теперь объединены в одну программу. Но в Техасе, Джорджии и Флориде их нет.”

У штатов есть 12 месяцев, чтобы проверить соответствие всех требованиям после истечения срока действия PHE. Алкер надеется, что с предсказанием осеннего и зимнего всплеска COVID Ксавье Бесерра, секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб, PHE будет продлен как минимум еще на 90 дней.

“Зарегистрироваться в Marketplace не так-то просто, особенно для семей с ограниченным знанием английского языка. Я очень беспокоюсь, что именно такие семьи мы потеряем в ходе этого процесса. Нам понадобится большая поддержка сообщества, чтобы обучить людей и помочь им в этом переходе,” — сказала Джоан Алкер.

Защитники здравоохранения призывают семьи сделать простой шаг: обновить свою контактную информацию.

«Это очень важно, потому что округа, которые являются бенефициарами (программы Medicaid), обычно ежегодно связываются с семьями в рамках этого процесса повторного определения продления,” — пояснила Инцзя Хуанг, помощница заместителя директора DHCS.

По ее словам, в апреле департамент запустил инициативу под названием «Послы освещения DHCS», чтобы побудить общественные организации и активистов распространять информацию через сообщения в социальных сетях, листовки и звонки на 90 языках, кроме английского, чтобы семьи обновляли свои адреса и номера телефонов.