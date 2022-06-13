США получили ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича

Соединенные Штаты Америки получили санкцию на арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, принадлежащих и контролируемых российским олигархом Романом Абрамовичем, в соответствии с ордером на арест, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который признал что самолеты подлежат аресту и конфискации на основании вероятной причины нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) и недавних санкций, введенных против России.

В ответ на вторжение России в Украину Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ввело различные санкции против России, которые вводят экспортный контроль и лицензионные требования для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США. Эти санкции в отношении России включают расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны самолетов и их частей и компонентов, произведенных в США, в Россию или на ее территории без лицензии BIS, а также устраняют любые исключения из лицензии для самолетов, находящихся в собственности или под контролем, или по чартеру, или аренде, Россией или гражданином России.

И Boeing, и Gulfstream были реэкспортированы в Россию (т. е. доставлены из другой страны в Россию) в нарушение ECRA и правил, изданных в соответствии с ним, включая недавние санкции против России. Боинг был доставлен в Россию 4 марта 2022 года без лицензии BIS и сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет Gulfstream был доставлен в Россию 12 и 15 марта 2022 года без лицензии BIS и остается в России. Boeing и Gulfstream принадлежат и контролируются Романом Абрамовичем, гражданином России, через ряд подставных компаний на Кипре, Джерси и Британских Виргинских островах.

Стоимость Boeing с бортовым номером P4-BDL и серийным номером 37306 оценивается примерно в 350 миллионов долларов. Стоимость Gulfstream с бортовым номером LX-RAY и серийным номером 6417 оценивается примерно в 60 миллионов долларов.