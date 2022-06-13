Славянские церкви Калифорнии помогают Украине, в том числе бронежилетами

Русскоязычный пастор сети церквей “Ассамблея Божья” (National Slavic District) из области Залива Сан-Франциско Виктор Гайдучик координирует помощь украинским беженцам в штате Калифорния. Об этом сообщает администрация церквей “Ассамблея Божья”.

По словам Гайдучика, за последние 14 месяцев славянские церкви “Ассамблеи Божьей” отправили в Украину 1,5 миллиона фунтов одежды, консервов и медикаментов в трех контейнерах. Вместе с гуманитарной помощью американские верующие также отсылают в Украину Библии и духовную литературу.

Церкви принадлежит здание, которое она планировала продать, но теперь в ней размещается группа беженцев, где имеются конфортные условия для проживания. В настоящее время здесь находится до 30 беженцев.

Также по словам представителя союза церквей, в мае “Миссионерская церковь Доброго самаритянина” (входит в движение “Ассамблеи Божьих Цервей”) в Сакраменто направила миссионерскую команду в Польшу и Украину.

«Мы помогли польскому центру для беженцев и предоставили 44 бронежилета капелланам и волонтерам, служащим на передовой в Тернопольской области Украины», — сообщили в организации «Добрый самаритянин». Церковь также помогает украинским беженцам пересекать границу в Тихуане или въезжать в США другим путем.

В пресс-релизе деноминации отмечается, что Виктор и его супруга Ирина переехали в США в 1989 году, спасаясь от коммунистических преследований на Украине.

Ранее пастор служил в Славянской Троицкой церкви в столице Калифорнии в течение 10 лет и помог основать три церкви.

Отмечается, что славянская конгрегация “Ассамблеи Божьей” (National Slavic District) включает 74 храма в 21 стране мира.