Славянский магазин в Сакраменто уничтожен пожаром

Популярный продуктовый магазин русскоязычной предпринимательницы в одном из районов Сакраменто пострадал от пожара. Как сообщает пожарное управление Сакраменто, популярный кейтеринговый бизнес Elena’s Kitchen & Catering был уничтожен в пожаре в прошедшее воскресенье.

По словам представителя пожарного управления Sacramento Metro Fire, это уже второй пожар, зафиксированный в магазине за прошедшую неделю.

“Бригады Metro Fire были отправлены для тушения пожара в коммерческом здании на Мэдисон-авеню в Кармайкле. Это здание ранее горело на прошлой неделе и получило структурные повреждения. Этот пожар был рецидивом, не связанным с предыдущим пожаром. Ппричина пожара находится в стадии расследования”, – сообщает пожарное управление.

Elena’s Kitchen & Catering является популарным продуктовым магазином и кейтеринговым бизнесом как среди русскоязычного населения региона, так и среди местных жителей.

В интервью изданию The Sacramento Bee владелица магазина сказала, что здание предприятия, скорее всего, будет снесено.