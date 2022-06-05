В славянской церкви Сакраменто похоронили парня, погибшего в автоаварии

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера штата, в понедельник, 23 мая, единственный сын недавно вышедшего на пенсию капрала Департамента полиции штата Павла Скринника трагически погиб в автокатастрофе. Речь идет об Андрее Скриннике из Сакраменто.

“Андрей был удивительным, умным и любящим молодым человеком. Отличный сын, брат, друг и коллега, который всегда был готов помочь нуждающимся. Андрей получил диплом инженера в штате Сакраменто и работал в PG&E инженером по эксплуатации”, – сообщил Мэтт Кронер из Ассоциации университетских полицейских.

Вышеупомянутая организации собирает финансы для помощи семье погибшего. Средства, собранные в рамках этой акции, семья потратит на оплату похорон и поминальной службы Андрея, а также на другие нужды семьи “после их катастрофической и опустошительной утраты”.

“Любой вклад, который вы можете сделать, будет благословением для семьи и данью уважения жизни Андрея. Пожалуйста, поддержите эту семью во время траура и дайте им знать, что они не одиноки”, – сказал Кронер.

Андрей был похоронен в Сакраменто. Поминальная служба прошла 31-го мая в церкви Genesis Church.