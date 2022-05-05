ЕС готовит санкции против патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл внесен в черновой список готовящихся очередных санкций Европейского Союза в отношении российской агрессии в Украине.

По сообщению Reuters, Европейская комиссия рассматривает предложение персональных санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ЕС считают, что иерарх Русской православной церкви помогает инспирировать войну России в Украине.

Согласно тексту готовящегося документа счета патриарха будут заморожены, а ему самому будет запрещен въезд в страны Европейского Союза.

Ранее папа римский назвал патриарха Кирилла частным «алтарником» Путина, попросив его (Кирилла – SlavicSac.com) руководствоваться принципами христианства, а не политики, на что со стороны своего «коллеги по цеху» услышал 20-минутную лекцию о пользе “специальной операции”.