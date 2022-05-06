В Черном море горит российский фрегат «Адмирал Макаров»

По сообщениям украинских СМИ, у острова Змеиный загорелся находящийся на вооружении у российской армии фрегат «Адмирал Макаров».

По сообщению «Думской», на помощь терпящему бедствию судну из Крыма вышли спасательные судна. Сколько человек экипажа находится на борту судна неизвестно. Причина возгорания также неизвестна. Украинский политик Алексей Гончаренко сообщил, что «Адмирал Макаров» был «наказан богом моря».

Фрегат «Адмирал Макаров» состоит на вооружении Черноморского флота России и согласно предварительной информации был поражен украинской ракетой «Нептун».

Ранее сообщалось о затонувшем в результате подрыва «Нептуном» российского флагмана «Москва».