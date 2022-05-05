Из-за засухи полиция Невады обнаруживает тела, попавшие в воду 40 лет назад

Полиция Лас-Вегаса заявила, что тело, найденное в бочке на озере Мид, может быть датировано 1980-ми годами.

По данным полиции Лас-Вегаса, тело, найденное в бочке на озере Мид в воскресенье, могло находиться под водой в течение четырех десятилетий, и, вероятно, появятся новые тела, когда озеро отступит из-за сильной засухи.

Моряки обнаружили тело около 15:00. Об этом в воскресенье сообщила дочерняя станция KTLA KLAS.

Полиция подозревает, что этот человек был убит в 1980-х годах на основании личных вещей в бочке, сказал лейтенант отдела убийств полиции Лас-Вегаса Рэй Спенсер. Он не стал уточнять причину смерти человека или найденные предметы, сославшись на продолжающееся расследование.

На фотографии, которой поделились с KLAS, видно что-то похожее на останки скелета в стволе. Ствол, похоже, застрял в грязи.

«Это потребует большой работы», — сказал Спенсер об идентификации жертвы, добавив, что его команда обратилась в Университет Невады в Лас-Вегасе, чтобы изучить нарост на стволе и определить, когда он мог начать разрушаться.

«Это будет очень сложное дело, — сказал Спенсер. «Я бы сказал, что есть очень хорошие шансы, когда уровень воды упадет, мы найдем дополнительные человеческие останки».

Продолжающаяся сильная засуха приводит к другим открытиям в воде. На прошлой неделе верхняя часть водозаборной трубы была видна над поверхностью воды, поскольку уровень озера продолжает падать.

Озеро Мид, расположенное как в Неваде, так и в Аризоне, в 24 милях к востоку от Лас-Вегаса, в прошлый вторник опустилось ниже 1056 футов, менее чем через неделю после достижения 1057 футов неделей ранее. Уровень озера выражается высотой, а не глубиной. На самом высоком уровне озеро находится на высоте около 1225 футов.

«Я думаю, что любой может понять, что, вероятно, в озеро Мид было сброшено больше тел. Вопрос лишь в том, сможем ли мы их восстановить? — сказал Спенсер.

Офис коронера округа Кларк работал над идентификацией останков.

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