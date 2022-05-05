Сотрудники российского автозавода вместо сборки BMW переходят на огородное хозяйство

Калининградский автомобильный завод «Автотор», который с начала войны прекратил производство BMW, выделил сотрудникам участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением». Об этом пишет российское издание Meduza.

Как пишет издание, работники «Автотора» получили участки бесплатно на земле, принадлежащей автоходлингу. Размер каждого участка — 10 соток.

“В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, АВТОТОР реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода. В этих условиях не только последовательно обеспечиваются все льготы и гарантии, предусмотренные для работников в соответствии с коллективными договорами, но и инициируются новые социальные программы, – сообщается на сайте предприятия. – Так, в целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством АВТОТОР было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников АВТОТОР выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, – в районе поселков Холмогоровка и Люблино”.

Как сообщило руководство холдинга «Автотор», коллектив предприятий отправлен в месячный отпуск.