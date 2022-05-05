Джордж Буш:«Президент Зеленский — Уинстон Черчилль нашего времени»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43 президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.

Выступая по видеосвязи, 43-й президент США выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором.

«Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас», – отметил Джордж Буш.

В свою очередь, президент Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов.

«Американцы откровенны, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца», – сказал глава государства.

43-й президент США отметил стойкость Владимира Зеленского и народа Украины во время противостояния захватчикам.

Бывший американский президент заявил, что Зеленский напомнил ему другого британского премьера:

“Сегодня утром я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским — Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его приверженность свободе, и я приветствовал мужество украинского народа”.