В аэропорту Сан-Диего можно ускорить проверку личности, отсканировав сетчатку глаза

В международном аэропорту Сан-Диего можно ускорить проверку личности, отсканировав сетчатку глаза или отпечатки пальцев в киосках CLEAR.

Таким образом, международный аэропорт Сан-Диего стал 43-м аэропортом в США в котором есть киоски CLEAR.

CLEAR находится во втором терминале международного аэропорта Сан-Диего, где путешественники, зарегистрированные на сайте, могут отсканировать сетчатку глаза или отпечатки пальцев, что ускорит процесс проверки личности и поможет избежать длинных очередей на проверку Агентства транспортной безопасности.

После регистрации в кокке CLEAR предъявлять свой паспорт не надо.

Чтобы быстро преодолеть очереди, любому взрослому гражданину США или законному постоянному жителю с действительным удостоверением личности с фотографией государственного образца необходимо зарегистрироваться на веб-сайте CLEAR, это стоит 179 долларов в год.